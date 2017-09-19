Огородова: научные исследования российских вузов получают признание в мире

Важное направление развития российских вузов сегодня связано с повышением их международной конкурентоспособности. Проект "5-100", реализация которого началась в мае 2013 года, предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира. Каких результатов удалось добиться отечественным вузам на сегодняшний день? Помогло ли участие в Проекте университетам повысить свои показатели? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова.

- Людмила Михайловна, как Вы оцениваете достижения российских вузов в сфере научных исследований?

- Россия входит в число мировых научных держав. В ряде фундаментальных научных областей у нас есть значительный потенциал, который нашел применение в совместных международных проектах, в том числе, по созданию и использованию уникальных научных установок класса "мегасайенс".

Научно-технологическое развитие входит в число наших государственных приоритетов. Сейчас в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" мы планируем превратить университеты в центры инновационного, технологического и социального развития регионов. В каждом субъекте РФ появятся научно-образовательные и технологические комплексы, которые будут помогать социально-экономическому развитию территорий.

- В каких областях науки российские вузы особенно преуспели?

- Основные научные направления для университетов, входящих в Проект "5-100", — это физика, химия, материаловедение, математика и инженерное дело.

Есть вузы, где первое место по числу научных проектов и публикаций отдано физике (МИФИ, МФТИ, ИТМО, МИСиС, СПбПУ), химии (НГУ, УрФУ, КФУ, МИСиС), материаловедению (МИСиС, ТПУ, ТГУ, УрФУ), математике (ВШЭ, НГУ, МФТИ) или инженерному делу (СПбГУ, ИТМО, УрФУ). Есть вузы, которые уделяют особое внимание и социальным наукам, например, ВШЭ, ТПУ и КФУ.

- Вы не назвали исследования в области медицины…

— Эту область исследований хотелось бы отметить отдельно. Сейчас многие российские вузы, включая университеты Проекта "5-100" – Первый МГМУ, НГУ, КФУ, ВШЭ, ТГУ, – занимаются медицинскими исследованиями в сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами.

Чтобы ускорить внедрение передовых фундаментальных научных разработок в практическую медицину, в прошлом году в России был создан Альянс трансляционной медицины. В него вошли НИЯУ МИФИ, Университет Лобачевского, Томский государственный университет (все три входят в Проект "5-100"), а также Фонд "Центр стратегических разработок "Северо-Запад".

- Расскажите, пожалуйста, о международном сотрудничестве российских вузов.

— По физике и химии почти все университеты сотрудничают с ведущим вузами США, Германии и Франции. По материаловедению стоит выделить Германию, Японию, Великобританию и США. Среди ключевых партнеров по математике – США, Франция и Великобритания. Инженерное дело – это, прежде всего, США, Франция и Германия.

Все вузы активно взаимодействуют с иностранными учеными. Особо стоит отметить участие российских университетов в глобальных коллаборациях, таких как ЦЕРН (CERN) и других.

Университеты Проекта "5-100" заняли в этом году 16 позиций в предметном рейтинге ARWU Academic Subjects по девяти предметным категориям, причем семь позиций — по физике.

Вузы продолжают укреплять свои позиции в рейтингах не только по таким традиционно сильным для российской науки предметным областям, как физика и математика, но и по экономике, социологии, политологии и металлургии.

- Как Вы оцениваете публикационную активность российских вузов?

- В России с 2015 года было опубликовано около 100 тысяч научных работ в наиболее авторитетных научных журналах. Доля публикаций вузов из Проекта "5-100" составляет более 30% от этого числа, при этом цитируются они лучше, чем в среднем по России.

В каждом университете Проекта "5-100" число публикаций в базах данных Web of Science и Scopus выросло с 2012 года более, чем в два раза, а показатель цитируемости — в три раза. В первую очередь, это относится к публикациям по физике, химии, материаловедению, математике и инженерному делу.

В целом по Проекту, общее количество высокоцитируемых публикаций (входящих в 1% самых цитируемых в своей области) выросло с 2012 по 2016 год более чем в пять раз, а число публикаций, входящих в 10% наиболее цитируемых, — в 5,5 раз. Это говорит о высоком качестве научных работ.

- Решена ли проблема наличия "плохих публикаций" в некачественных журналах? Снизился ли уровень самоцитирования среди вузов?

— И министерство, и Совет Проекта "5-100" уделяют внимание этой проблеме. Были прецеденты, когда участникам Проекта, уличенным в "накрутке" показателей таким способом, сокращали финансирование.

Нескольким вузам предложили разработать планы мероприятий по пресечению использования подобных практик, результаты их реализации будут представлены в октябре. Пока мы не обнаружили новых попыток университетов увеличить показатели цитируемости с помощью размещения публикаций в недобросовестных журналах.

- Видите ли Вы общие закономерности в работе участников Проекта "5-100"?

— Помимо роста числа публикаций в авторитетных журналах и увеличения их цитируемости, можно отметить рост академической мобильности. В среднем, за прошедший год число иностранных студентов увеличилось вдвое, и этот рост будет продолжаться. Так, например, РУДН уже входит в топ-60 рейтинга THE университетов с наибольшим количеством иностранных студентов. Также в этом рейтинге присутствуют Томский политех и МГУ.

- Продолжает ли расти в вузах число зарубежных профессоров?

— С начала реализации Проекта в вузах-участниках значительно выросло количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей: в сравнении с 2013 годом их доля в численности сотрудников университетов в среднем увеличилась в 4,5 раза.

К примеру, французский климатолог и гляциолог, директор Института Пьера Симона Лапласа Жан Жузель, лауреат Нобелевской премии мира, стал в 2016 году научным руководителем международной Лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета.

Итальянский ученый, климатолог, лауреат Нобелевской премии мира Риккардо Валентини с 2016 года возглавляет лабораторию исследования климата в Дальневосточном федеральном университете.

- Возвращаются ли в российские вузы ученые, ранее покинувшие страны для работы за рубежом?

— Да, например, В НИТУ "МИСиС" в 2011-2013 годах были открыты сразу четыре лаборатории мирового уровня. Возглавили их ведущие ученые из лучших университетов мира. Среди них профессор Юрий Эстрин из Университета им. Монаша (Австралия), один из известнейших специалистов в области создания гибридных материалов.

За кулисами российской науки: как рождаются инновационные изобретения © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий. © РИА Новости Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах. © РИА Новости Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний. © РИА Новости Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе. © РИА Новости Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе. © РИА Новости Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений. © РИА Новости Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений. © НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления. © НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов. © РИА Новости Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C. © РИА Новости Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов. /

Профессор Димитрий Гольберг (Цукубский университет, Япония), научный руководитель лаборатории "Неорганические наноматериалы", в 2016 году вошел в топ-200 самых цитируемых мировых ученых в разделе "Науки о материалах".

В НИЯУ МИФИ Игорь Набиев, профессор Университета Реймса Шампань-Арденн (Франция), создал лабораторию нанобиоинженерии. В 2017 году в лаборатории совместно с российскими и зарубежными партнерами был разработан и реализован новый метод трехмерного анализа материалов.

В 2013 году в МФТИ была открыта Лаборатория компьютерного дизайна материалов, которую создал и возглавил вернувшийся из США химик-кристаллограф Артем Оганов. Лаборатория занимается теоретическим предсказанием новых материалов.

- Расскажите о новых проектах, связанных с привлечением в Россию преподавателей и студентов из-за рубежа?

— Показательный пример в этом смысле – Тюменский государственный университет, открывший в этом году Школу перспективных исследований, бакалавриат, сфокусированный на исследовании актуальных проблем мирового социогуманитарного знания.

На основании конкурсного отбора в Школу из разных городов и стран будут приглашены 40 преподавателей, которые работали и учились в ведущих университетах мира. Преподавание в Школе будет вестись на английском и русском языках.

Вообще, начиная с 2013 года в вузах Проекта очень активно ведутся разработка и внедрение образовательных программ на иностранном (преимущественно английском) языке – сейчас их уже 500.

Также расширяется сотрудничество в рамках программ двойных дипломов, большой популярностью у иностранных студентов пользуются летние школы. Например, в этом году завершили обучение в Летнем университете УрФУ 230 иностранных студентов из Индии, Китая, Мексики, Малайзии.

Подобные летние школы крайне перспективны и интересны не только для иностранных студентов, но и для самих университетов. Преподаватели получают опыт языковой практики и общения с представителями других культур, у них появляются стимул и дополнительный интерес к участию в международной научной деятельности. Тем самым летние школы демонстрируют широкую гамму возможностей российских вузов.