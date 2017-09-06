В МИСиС пройдет всемирный хакатон по компьютерному зрению для беспилотников

МОСКВА – 6 сен. Первый международный университетский хакатон VisionHack 2017 по искусственному интеллекту и компьютерному зрению для беспилотного транспорта пройдет 11-13 сентября в Национальном исследовательском техническом университете "МИСиС" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Россия и НИТУ "МИСиС" стали местом проведения мероприятия такого высокого статуса неслучайно, считает ректор вуза Алевтина Черникова.
"Россия обладает одной из лучших в мире школ по созданию искусственного интеллекта. Отечественные разработки в области компьютерного зрения сегодня оцениваются ведущими зарубежными экспертами очень высоко, а команда НИТУ "МИСиС" несколько лет подряд выходит в финал чемпионата мира по программированию ACM/ICPC", — рассказала она РИА Новости.
По словам организаторов, хакатон такого масштаба, посвященный технологии компьютерного зрения и беспилотному транспорту, проводится впервые не только в России, но и в мире.
Основной темой соревнования стало одно из наиболее актуальных направлений искусственного интеллекта – компьютерное зрение в приложении к практическим задачам движения беспилотных автомобилей.
Победителем хакатона будет считаться команда, предложившая наиболее точное и полное решение на наборе предложенных дорожных ситуаций. Кроме того, организаторы подготовят дополнительные призы за качественные решения по конкретным событиям.
В рамках мероприятия будет организована обширная образовательная программа, встречи с выдающимися представителями IT-отрасли (особенно в области беспилотных автомобилей). Менторами и лекторами выступят ТОП-менеджеры известных российских и мировых компаний.
Организаторами Первого международного университетского хакатона VisionHack 2017 стали НИТУ "МИСиС" и компания Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств.
Открытие хакатона VisionHack состоится 11 сентября в 10.00 в "Доме-Коммуне" НИТУ "МИСиС". В открытии примут участие: председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова, руководитель Департамента развития и продвижения технологических конкурсов и инициатив Фонда "Сколково" Альбер Ефимов и др.