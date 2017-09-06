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Университетская наука

В МИСиС пройдет всемирный хакатон по компьютерному зрению для беспилотников

10:3006.09.2017
(обновлено: 15:23 06.09.2017)
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© Фото : Пресс-офис EdCrunchОбразовательный хакатон EdHack: Chatbots and AI в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиСОбразовательный хакатон EdHack: Chatbots and AI в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС
© Фото : Пресс-офис EdCrunch

МОСКВА – 6 сен. Первый международный университетский хакатон VisionHack 2017 по искусственному интеллекту и компьютерному зрению для беспилотного транспорта пройдет 11-13 сентября в Национальном исследовательском техническом университете "МИСиС" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Соревнования по комьютерным играм
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НИТУ «МИСиС» провел первый в России IT-хакатон по образовательным ботам
В очном туре хакатона (форума разработчиков программного обеспечения, проходящего в соревновательной форме) с призовым фондом более 30 000 долларов США примут участие 29 команд из ведущих университетов России мира — Массачусетского технологического института (MIT, США), Кембриджского Университета (Великобритания), Университета штата Аризона (ASU, США), Пекинского научно-технического университета (КНР), Политехнического университета Каталонии (UPC, Испания) и других.

Россия и НИТУ "МИСиС" стали местом проведения мероприятия такого высокого статуса неслучайно, считает ректор вуза Алевтина Черникова.

"Россия обладает одной из лучших в мире школ по созданию искусственного интеллекта. Отечественные разработки в области компьютерного зрения сегодня оцениваются ведущими зарубежными экспертами очень высоко, а команда НИТУ "МИСиС" несколько лет подряд выходит в финал чемпионата мира по программированию ACM/ICPC", — рассказала она РИА Новости.

По словам организаторов, хакатон такого масштаба, посвященный технологии компьютерного зрения и беспилотному транспорту, проводится впервые не только в России, но и в мире. 

Основной темой соревнования стало одно из наиболее актуальных направлений искусственного интеллекта – компьютерное зрение в приложении к практическим задачам движения беспилотных автомобилей.

Компьютерный аналог мозга человека в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученый: нет никаких принципиальных ограничений для создания разумной машины
Участникам потребуется создать собственную интеллектуальную подсистему помощи водителю или ADAS (advanced driver assistance system), способную автоматически детектировать различные события на дороге (мелкие обстоятельства, иногда серьезно влияющие на безопасность движения). Это может быть и автомобиль с включенной аварийной сигнализацией по ходу движения, и собака, собирающаяся перебежать дорогу, и солнце, резко появившееся после поворота и ослепляющее водителя, и т.п.

Победителем хакатона будет считаться команда, предложившая наиболее точное и полное решение на наборе предложенных дорожных ситуаций. Кроме того, организаторы подготовят дополнительные призы за качественные решения по конкретным событиям.

В рамках мероприятия будет организована обширная образовательная программа, встречи с выдающимися представителями IT-отрасли (особенно в области беспилотных автомобилей). Менторами и лекторами выступят ТОП-менеджеры известных российских и мировых компаний.

Организаторами Первого международного университетского хакатона VisionHack 2017 стали НИТУ "МИСиС" и компания Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств. 

Открытие хакатона VisionHack состоится 11 сентября в 10.00 в "Доме-Коммуне" НИТУ "МИСиС". В открытии примут участие: председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова, руководитель Департамента развития и продвижения технологических конкурсов и инициатив Фонда "Сколково" Альбер Ефимов и др.


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Университетская наука
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