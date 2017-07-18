Дом будущего: цифровые решения от российского Fablab

Движение fablab (от английского "fabrication laboratory" – "производственная лаборатория") возникло в самом начале 21 века и быстро приобрело популярность по всему миру. Цель таких "мастерских" – научить человека с помощью цифровых технологий делать "почти всё из почти ничего" для улучшения качества жизни. Для того чтобы достичь своей цели, "фаблабовцы" могут использовать почти любые материалы – от фанеры и картона до металла и пластика – и разнообразные технологии.

Первый в России Fablab был создан в НИТУ "МИСиС". Сейчас на его основе работает магистратура цифрового производства. О некоторых проектах лаборатории, которые, возможно, появятся в домах будущего, расскажет фотолента проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", подготовленная совместно с НИТУ "МИСиС".