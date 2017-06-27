Любимый напиток россиян: как создают и как подделывают чай

Летом растет употребление различных напитков, в том числе, чая, который прекрасно утоляет жажду. Эксперты утверждают, что поддельный чай встречается очень часто, и для обнаружения некачественного товара необходима сложная экспертиза. Как производят чай, как выглядит чай высшего качества и что можно сделать, чтобы распознать подделку? Об этом расскажет новая инфографика РИА Новости, подготовленная совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова.