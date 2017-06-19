В МИСиС откроется лаборатория, которая примет участие в экспериментах ЦЕРН

Москва, 19 июн – РИА Новости. В Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" откроется новая лаборатория, сотрудники которой будут реализовывать проекты для коллабораций LHCb и SHiP, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Новую лабораторию возглавят представители ЦЕРН. Ее сотрудники будут работать над реализацией четырех основных проектов – двух в рамках коллаборации LHCb, и еще двух — в рамках коллаборации SHiP.

Для коллаборации LHCb будут разрабатываться радиационно-стойкие кремниевые сенсоры, а также радиационно-стойкие сцинтилляторы и световоды для калориметра LHCb. Для SHiP будут создаваться прототипы элементов магнитов, а также будет выполняться работа с эмульсионным нейтринным детектором.

Работать над реализацией проектов будут около 30 высокопрофессиональных специалистов, как из России, так и из-за рубежа. Ожидается, что лаборатория откроется в конце 2017 года, проекты будут успешно завершены к 2020 году, затем ученые перейдут к решению других задач.

Эта договоренность стала результатом встречи руководителя эксперимента SHiP на Большом Адронном Коллайдере в ЦЕРН (г. Женева, Швейцария), профессора кафедры физики высоких энергий Университета Империал Колледж (г. Лондон, Великобритания), научного руководителя Центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства MegaScience НИТУ "МИСиС" Андрея Голутвина и представителя эксперимента SHiP в ЦЕРНе, профессора Неаполитанского университета имени Федерико II (г. Неаполь, Италия) Джованни де Леллиса с руководством НИТУ "МИСиС".

Исследователи из ЦЕРН очень рассчитывают на экспертизу ученых из НИТУ "МИСиС", которые ранее уже разработали кристаллы для калориметра установки CMS на Большом Андронном Коллайдере, сообщил Андрей Голутвин.

"Теперь наша цель – организовать совместную группу, в которую будут входить разработчики-материаловеды из "МИСиС" и физики, занимающиеся фундаментальной наукой. Первые будут решать инженерные задачи – осуществлять разработку кристаллов, магнитов с высоким насыщением, особых сплавов из стали для получения сверхсильных магнитных полей, сцинтилляторов и т.д., вторые – делать прототипы, испытывать их на пучках частиц и анализировать полученные данные.", — рассказал он в своем выступлении на встрече.

По его словам, НИТУ "МИСиС" был выбран в качестве площадки для лаборатории неслучайно – университет обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного решения задач всех четырех проектов.

За кулисами российской науки: как рождаются инновационные изобретения © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий. © РИА Новости Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах. © РИА Новости Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний. © РИА Новости Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе. © РИА Новости Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе. © РИА Новости Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений. © РИА Новости Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений. © НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления. © НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов. © РИА Новости Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C. © РИА Новости Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов. /

"Добавлю, что 14 июня в Женеве было принято единогласное решение о вступлении НИТУ "МИСиС" в коллаборацию LHCb", – заявил Андрей Голутвин.

На встрече также было объявлено, что НИТУ "МИСиС" и Неаполитанский университет имени Федерико II откроют совместную аспирантуру для подготовки специалистов для ЦЕРНа. Ожидается, Цюрихский университет и Университет Империал Колледж также присоединятся к аспирантской программе.

Выпускники международной программы смогут получать степени кандидата наук сразу в двух университетах – в НИТУ "МИСиС" и в одном из зарубежных вузов, участвующих в программе. Соглашение о создании совместной аспирантуры будет подписано в начале октября 2017 года.

"Наша цель – подготовка международных специалистов, обладающих компетенцией на стыке материаловедения и фундаментальной физики. Набор в аспирантуру планируется небольшой – около 4-6 человек. К кандидатам будут предъявляться очень серьезные требования. Мы делаем упор на качество, а не на количество", – прокомментировал Джованни де Леллис.

Новая лаборатория и аспирантура будут созданы в рамках участия НИТУ "МИСиС" в Проекте "5-100", направленном на вхождение пяти российских университетов в топ-100 мировых рейтингов к 2020 году.