Ректор ТПУ: мы создаем базу для подготовки инженерной элиты

Ученый совет Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) недавно принял решение о реструктуризации вуза. Ректор Петр Чубик в интервью РИА Новости рассказал о том, как будет трансформироваться один из ведущих инженерных вузов России.

‒ Ученый совет ТПУ недавно принял решение о реструктуризации вуза. Петр Савельевич, чем вызвана необходимость радикальных перемен?

‒ Прежде всего, мне бы не хотелось, чтобы происходящие сегодня изменения в университете воспринимались только как "механическая" замена одной структуры на другую. Реструктуризация – не самоцель, а инструмент достаточно глубокой трансформации университета.

Речь идет о новом содержании образовательной деятельности, изменении самой парадигмы инженерного образования. Это касается всех уровней нынешней системы подготовки квалифицированных инженерных кадров – бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Каждый из этих уровней должен быть модернизирован в соответствии с требованиями времени.

‒ Начнем с бакалавриата. Какие здесь существуют проблемы подготовки инженеров?

‒ Скорее, не проблемы, а ограничения: чтобы за четыре года подготовить достаточно хорошего специалиста для реального сектора экономики, вузы вынуждены "экономить" на таких базовых для инженерного образования дисциплинах, как математика, физика, химия, информатика, а также дисциплинах социально-гуманитарного блока.

Между тем, высококвалифицированный инженер XXI века ‒ мультиспециалист, способный быстро реагировать на новые технологические вызовы, обладающий глубокими знаниями и эрудицией по широкому спектру дисциплин. Он должен уметь работать с большими объемами информации, анализировать эту информацию, стыковать различные дисциплины и направления деятельности для решения сложных технических задач.

Кстати, один из переводов французского слова "инженер" – "вдумываться". Неслучайно, до революции инженер представлял собой универсального специалиста, готового практически к любому виду деятельности – он был подготовлен к этому системой фундаментальной теоретической подготовки.

‒ Как вы видите процесс подготовки бакалавров?

‒ На первых двух курсах будет действовать двухлетняя "ядерная" программа с набором обязательных для всех студентов базовых дисциплин с итоговой аттестацией на выходе.

Реализацию этой программы мы сосредотачиваем в одной структуре – Школе базовой инженерной подготовки, состоящей из семи отделений (математики и информатики, естественных наук, социально-гуманитарных наук, общетехнических дисциплин, иностранных языков, русского языка и физической культуры).

Если сформулировать главную задачу этой Школы предельно кратко, то это "подготовка широко образованного человека будущего" настолько, насколько это возможно сделать за два года.

‒ Не большая ли это роскошь, отдавать два года из четырех под базовую подготовку?

‒ Не из четырех, а из шести и больше (плюс магистратура и аспирантура). Факты таковы: подавляющее большинство выпускников бакалавриата ТПУ хотят продолжить обучение в магистратуре. Это соответствует нашим устремлениям трансформироваться в университет преимущественно магистерско-аспирантского типа. ТПУ как один из ведущих инженерных вузов России имеет и опыт, и кадры, и материальную базу для подготовки инженерной элиты.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов-2017 составил 78,3 – это лучший результат среди нестоличных технических вузов. Система элитного технического образования (ЭТО) действует в университете с 2004 года: 10-15 процентов студентов с первого курса параллельно с основными образовательными программами получают дополнительные знания и навыки, помогающие им стать лидерами инженерной профессии. Мы созрели для того, чтобы распространить систему ЭТО на весь университет.

Бакалавриат в ТПУ – это только первая ступень в подготовке инженеров нового поколения. В будущем высококвалифицированном специалисте два года закладывается фундамент, на 3-м и 4-м курсах у него появляется возможность обучения по своей персональной образовательной траектории.

Этот этап мы условно называем "спецбакалавриатом". Помимо изучения специальных дисциплин по тому направлению, которое студент выбрал при поступлении в вуз, в "спецбакалавриате" он должен самостоятельно выбрать до двух дисциплин в семестр из других направлений подготовки. Условно говоря, физик-ядерщик дополнительно прослушает курс материаловедения, нефтяник – курс по энергетике и т.д. У каждого из них появляются свои уникальные компетенции и дополнительные плюсы в портфолио для потенциального работодателя.

‒ Как в целом будет выглядеть образовательная структура обновленного университета?

‒ На базе нынешних семи научно-образовательных институтов и ряда учебных подразделений создаются шесть Инженерных школ: ядерных технологий, неразрушающего контроля и безопасности, информационных технологий и робототехники, природных ресурсов, энергетики, новых производственных технологий.

Плюс Школа базовой инженерной подготовки и Школа инженерного предпринимательства. В Инженерных школах для формирования междисциплинарной среды вместо кафедр созданы более крупные структуры – отделения.

В определенном смысле, это эксперимент, задача которого сломать имеющиеся "перегородки" внутри направлений подготовки, расширить возможности пересечений, взаимодополнений, совместного научно-педагогического творчества преподавателей.

‒ Приоритетные научные направления в ТПУ остаются прежними?

‒ Доля науки в деятельности нашего вуза всегда была высокой. Достаточно сказать, что по общему объему выполняемых НИОКР (свыше 2 млрд руб.) ТПУ находится на втором месте среди вузов страны. Можно было бы успокоиться, продолжив в том же духе, но практика участия в Проекте 5-100 заставила нас пересмотреть научные приоритеты.

Объективная оценка (публикации, цитируемость, защиты диссертаций, результаты предметных рейтингов международных рейтинговых агентств и др.) показала, что наилучшие достижения у нас сосредоточены в двух основных направлениях. Этот анализ побудил создать в ТПУ две Исследовательские школы – Школу физики высокоэнергетических процессов и Школу химических и биомедицинских технологий. Их главная задача – проведение прорывных научных работ и подготовка исследователей – кандидатов наук.

Предусмотрены также структуры переходного типа – именные Научно-образовательные центры в Инженерных школах, которые со временем должны перерасти в самостоятельные Исследовательские школы или влиться в уже действующие.

‒ Почему именные?

‒ Они носят имена выдающихся ученых-политехников: химика Кижнера, физика Вейнберга, энергетика Бутакова.

Мы концентрируем в этих центрах материальные и финансовые ресурсы на наиболее перспективных исследовательских направлениях, там, где способны совершить научные прорывы.

Более того, мы объединяем лучшие кадры, вдвое снижая им учебную нагрузку и делая главным показателем эффективности деятельности даже не количество публикаций, их цитируемость, а успешную подготовку кандидатов наук, то есть взращивание нового поколения исследователей.

‒ ТПУ пятый год участвует в Проекте 5-100. Общий объем полученных в рамках этой программы субсидий составил 3 151 млн. рублей. Результат есть?

‒ Цель сегодняшней трансформации вуза – в существенном повышении качества нашей научно-образовательной деятельности, выведение ее на уровень лучших мировых образцов. На это нацеливает нас и Проект 5-100. Вектор тот же.

Но госпрограмма поддержки ведущих университетов страны имеет и более конкретную цель – вхождение к 2020 году не менее пяти российских вузов в топ-100 мировых университетских рейтингов. Мы отчетливо осознаем, что задуманные нами изменения не дадут сиюминутной, немедленной отдачи, их позитив проявится за чертой 2020 года.

Участие в Проекте 5-100 подкрепляет наши намерения меняться к лучшему: с одной стороны, мы получаем поддержку со стороны государства в этом движении, а с другой ‒ постоянно ощущаем повышенные требования к нашей работе. С участников Проекта и спрос особый. На мой взгляд, Проект 5-100 – превосходный инструмент для реализации амбиций того, кто хочет добиться большего, чем имеет сейчас.

Что касается результативности участия ТПУ в Проекте 5-100, то индикатором здесь может служить динамика нашего продвижения в мировых университетских рейтингах. С 2013 года в рейтинге Times Higher Education Томский политех прошел путь с нулевой позиции до места в группе 301-350, это третий показатель среди российских университетов после МГУ и МФТИ. В рейтинге QS World University Rankings мы находимся на 386 месте.

Для нас особенно важно, что в последнее время мы добились существенного прогресса в предметных рейтингах. В 2017 году ТПУ впервые вошел в предметный рейтинг ARWU (Шанхайский рейтинг университетов) по направлению "Машиностроение", в предметные рейтинги QS и THE по направлению "Инженерные науки и технологии", причем в последнем мы заняли позицию, близкую к топ-100 ведущих вузов мира, а среди российских вузов находимся на втором месте после МГУ.

‒ Какие проблемы назрели в российском инженерном образовании? Где требуется пересмотр образовательных парадигм?

‒ Мы по-прежнему массово готовим инженеров вчерашнего дня, не соответствующих потребностям новой экономики. Нет такого понятия "инженер вообще". Сегодня нужны инженеры разных типов: линейные инженеры-технологи, встроенные в определенную технологическую цепочку и отвечающие за бесперебойное функционирование производства на уровне участка или цеха. Нужны инженеры-разработчики, инженеры-конструкторы, инженеры-исследователи. Нужны системные инженеры, которые занимаются созданием сложных технических систем и решением многомерных инженерных задач. Нужны инженеры-предприниматели, умеющие управлять высокотехнологичным бизнесом.

Есть ли что-нибудь подобное в дипломах выпускников технических вузов? Нет. Наши технические вузы, в основном, выпускают узких специалистов, обученных своему узкому направлению, за границами которого они, как рыба, выброшенная на берег, могут только глотать воздух.

Я убежден в необходимости дифференциации системы подготовки российских инженеров. Я считаю, что ведущим техническим вузам государство должно дать задание на подготовку преимущественно инженеров высокой квалификации. Таким вузам надо выставлять требования готовить инженеров нового поколения. Распространять же эти требования на всех – значит заниматься самообманом.



