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Ректор ТПУ: мы выросли благодаря исследованиям, инновациям и инвестициям

16:1105.09.2017
(обновлено: 16:19 05.09.2017)
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© Фото : Пресс-служба ТПУРектор Национального исследовательского Томского политехнического университета Петр ЧубикРектор Национального исследовательского Томского политехнического университета Петр Чубик
© Фото : Пресс-служба ТПУ

Как Томскому политехническому университету удалось за год подняться на 200 пунктов в одном из наиболее влиятельных международных университетских рейтингов? Какие изобретения Томского политеха применяют пограничные и таможенные службы? Когда состоится испытание первого 3D-принтера для печати в невесомости? Нуждаются ли стекла иллюминаторов космических кораблей в защите от космической пыли? Об  этом и многом другом в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал ректор Томского политехнического университета Пётр Чубик. 

– Петр Савельевич, Томский политехнический университет вошел в группу "301-350" лучших вузов мира в рейтинге Times Higher Education (THE). Что помогло осуществить прорыв? 

– Действительно, в этом году нам удалось совершить рывок,  поднявшись в ТНЕ на целых двести позиций и заняв третье место среди российских вузов. Выше нас в этом разделе таблицы расположились только МГУ и МФТИ. 

А своему успеху мы обязаны формуле трех "и" – "исследования, инновации, инвестиции". Причем наибольших результатов ТПУ достиг по двум показателям. Это "публикационная активность" и "доход от индустриальных партнеров". 

Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Восемнадцать вузов РФ вошли в топ-1000 университетов мира по версии THE
– Результаты научной деятельности вуза становятся все более заметными в мире. Назовите несколько самых значительных работ.  

– Наши ученые активно публикуют статьи в высокорейтинговых международных журналах. В рамках веб-сайта ТПУ действует онлайн-ресурс Pure Research Portal – обширная база данных о результатах деятельности, проектах и сотрудничестве научных коллективов. 

Наибольший интерес вызывают научные работы политехников в области "зеленых" технологий для фармпрепаратов, методов синтетической химии, биоматериалов и композиционных материалов, физики плазмы и излучения релятивистских электронов в периодической структуре. 

Специалисты ТПУ сотрудничают с ведущими мировыми научными центрами, среди которых Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). Они ведут исследования на международном уровне, публикуют совместные статьи с зарубежными коллегами. Все это также повышает заметность результатов общей работы.    

Среди наиболее цитируемых научных коллективов Томского политеха следует назвать команду химиков под руководством заведующего кафедрой физической и аналитической химии Алексея Пестрякова. А также исследователей под началом заведующего кафедрой технологии органических веществ и полимерных материалов Мехмана Юсубова, профессора кафедры биотехнологии и органической химии Андрея Хлебникова, Центр RASA ТПУ. 

В таких высокорейтинговых журналах, как Nature Communications, публикуются наши исследователи проблем Арктики – профессор кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Игорь Семилетов и ведущий научный сотрудник Международной научно-образовательной лаборатории изучения углерода арктических морей Наталья Шахова. 

В области биоматериалов активен коллектив под руководством доцента кафедры экспериментальной физики Сергея Твердохлебова. В области энергетики – коллектив завкафедрой автоматизации теплоэнергетических процессов Павла Стрижака.  

– На второе место среди причин успеха университета вы ставите инновации. Приведите примеры самых, на ваш взгляд, ярких разработок из этого ряда.  

– Университет является единственным в мире производителем бетатронов – самых маленьких ускорителей частиц, образующих вторичные рентгеновские лучи. Индустриальные партнеры применяют это изобретение для контроля качества сварки и литья, а также в инспекционно-досмотровых комплексах (ИДК). 

ИДК на основе бетатронов используются пограничными и таможенными службами при досмотре крупногабаритного транспорта. С их помощью можно проверять крупные грузы, целые грузовики на предмет наличия в них наркотиков и взрывчатки. 

Четыре мобильных ИДК установлены в аэропорту Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года. Теперь такая же система появилась и на строительстве Керченского моста. 

Досмотровые комплексы установлены на границе Малайзии и Сингапура. Несколько установок на основе бетатронов запущены в Китае. Для масштабного проекта ПАО "Газпром" – газопровода "Сила Сибири", разработан дефектоскоп, позволяющий проверять качество сварного шва трубопровода, не снижая скорости прокладки труб. 

– Взаимодействие с крупными индустриальными партнерами – непременная составляющая "расписания работы" ведущих мировых технических университетов. Сотрудничество с какими российскими предприятиями приоритетно для вас? 

– Томский политехнический университет делает ставку на сотрудничество с крупнейшими госкорпорациями. Мы успешно реализуем проекты с ПАО "Газпром", ГК "Росатом", "Роскосмос".   

Менее месяца назад российские космонавты запустили с МКС в открытый космос спутник "Томск-ТПУ-120". Это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов. Он разработан в рамках космического эксперимента "РадиоСкаф" в научно-образовательном центре "Современные производственные технологии" ТПУ совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и Институтом физики прочности материаловедения Сибирского отделения РАН. 

В этом союзе реализован еще целый ряд разработок. К примеру, 3D-принтер для печати в невесомости. Планируется, что в 2018 году его испытают на Международной космической станции. 

Созданы защитные покрытия от космической пыли для стекол иллюминаторов космических кораблей. Первая партия изделия уже поставлена в РКК "Энергия". В будущем стекла для иллюминаторов всех российских космических кораблей нового поколения будут обрабатываться в Томске.

– Каких результатов вы планируете добиться в будущем году?

– Третье место, говоря спортивным языком, это бронза. Мы заметно продвинулись и по сравнению с собственными прошлогодними результатами, и по отношению к другим университетам – участникам Проекта 5-100. В этом движении, как в беге, важно не только хорошо оттолкнуться, правильно рассчитать силы, но и прибавлять по ходу прохождения дистанции. Потенциал Томского политеха позволяет прибавлять.     

Times Higher Education World University Rankings (THE) – ежегодный мировой рейтинг высших учебных заведений, публикуемый британским журналом Times Higher Education. Составляется при поддержке компании Thomson Reuters. Наряду с рейтингами QS World University Rankings и Academic Ranking of World Universities (ARWU) это один из трех наиболее влиятельных международных университетских рейтингов, попадание в топ-100 которых к 2020 году является целью федерального Проекта 5-100 по поддержке лучших российских университетов. 

200 лучших университетов мира в 2017 году
© Инфографика
200 лучших университетов мира в 2017 году

 

 

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