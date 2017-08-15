Ректор НГУ о позиции в рейтингах: у нас есть конкурентные преимущества

МОСКВА, 15 августа ‒ РИА Новости. Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук полагает, что рецепт вхождения вуза в международные рейтинги заключается в интеграции образования и науки.

Комментируя результаты Академического рейтинга университетов – 2017, подготовленного независимой организацией ShanghaiRanking Consultancy, он сообщил, что "в НГУ, который участвует в Проекте 5-100, увеличилось число публикаций, индексируемых в международных базах данных, результаты новых исследований публикуются в журналах Nature и Science, укрепляется международная репутация университета, растет его узнаваемость".

Академический рейтинг университетов публикуется ежегодно, начиная с 2003 года, и включает в себя 500 лучших университетов мира, отобранных на основе прозрачности, а также данных незаинтересованных сторон. В этом году, как и в прошлом, Россия представлена в рейтинге тремя вузами – Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом и Новосибирским государственным университетом.

По мнению Михаила Федорука, большое влияние на продвижение НГУ в Академическом рейтинге университетов оказывают научные достижения выпускников вуза. Среди выпускников НГУ – лауреаты Филдсовской премии, 68 членов Академии наук. "Выпускники НГУ составляют одну из наиболее многочисленных и квалифицированных зарубежных научных диаспор", ‒ подчеркнул ректор.

По его словам, НГУ, как и другие вузы-участники Проекта 5-100, имеет рейтинговую стратегию, основанную на собственных конкурентных преимуществах. К таким преимуществам он отнес "высочайший интеллектуальный потенциал новосибирского Академгородка, где сосредоточено 10% фундаментальных научных исследований РФ и находится крупнейший центр развития инноваций в восточной части России".

Рейтинговая стратегия НГУ, по мнению ректора, базируется на активном включении в прорывные исследовательские и инновационные проекты совместно с региональными и глобальными партнерами. 80% педагогического состава НГУ – практикующие ученые, которые работают в институтах Академгородка.

В НГУ также рассказали о запуске новых образовательных программ. За последние три года там были открыты новые программы по новым материалам (с акцентом на использовании одностенных углеродных нанотрубок), приборостроительному инжинирингу, bigdata, биотехнологиям, астрофизике. Часть программ ориентирована на международную аудиторию, обучение ведется на английском языке.

"К 2020 году Новосибирский государственный университет планирует стать одним из ведущих исследовательских университетов Центральной и Северной Азии и Восточной Европы, глобальным центром создания интеллектуального потенциала, распространения и обмена фундаментальных знаний", ‒ резюмировал ректор.



