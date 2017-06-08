Ректор МИФИ о рейтинге QS: прорыв на 30 позиций

МОСКВА, 8 июн ‒ РИА Новости. Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов полагает, что существенное укрепление позиций вуза в рейтинге QS World University Rankings 2017/2018, связано в первую очередь с увеличением количества иностранных студентов. Если в прошлом году вуз входил в группу "401-410", то в этом году НИЯ МИФИ поднялся примерно на 30 строчек, заняв персональное 373 место в рейтинге.

"Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил в четверг, 8 июня русскоязычную версию двенадцатого международного рейтинга лучших университетов ‒ QS World University Rankings 2017/2018, ежегодно составляемого компанией QS.

В топ-200 рейтинга лучших вузов мира по версии QS вошел только один российский университет, МГУ им. Ломоносова. Полная версия рейтинга включает более 959 учебных заведений, в том числе 24 российских вуза. Большинство из них продемонстрировало положительную динамику.

"Большая часть иностранных студентов НИЯУ МИФИ приехали из стран присутствия государственной корпорации "Росатом", занимающей лидерские позиции в атомной сфере в мире", ‒ отметил ректор, подчеркнув, что университет, обучая зарубежных студентов, вносит вклад и в развитие российской экономики.

В целом же улучшение позиций НИЯУ МИФИ ректор связывает с участием университета в Проекте 5-100. "За годы участия в этом проекте резко возрос средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступающих в НИЯУ МИФИ", ‒ отметил Михаил Стриханов, добавив, что он гордится тем, что "сегодня в вуз поступают практически лучшие выпускники российских школ, многие из которых являются победителями олимпиад".

По его оценкам, благодаря повышению квалификационных требований к преподавательскому составу и использованию современных методов обучения в вузе возросло качество обучения студентов.

В рейтинге QS лучшие учебные заведения мира определены на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.



