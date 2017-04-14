Черникова: НИТУ «МИСиС» помогает школьникам изобрести свое будущее

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В рамках Московского международного салона образования, который проходит с 12 по 15 апреля 2017 года на ВДНХ, на площадке Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" представлена минералогическая лаборатория для школьников, увлеченных геологией.

"Еще в 2012 году в университете стартовала программа профессиональной навигации, рассчитанная на работу со школьниками из всех регионов страны. Для нас очень важно, чтобы в вуз пришли не просто хорошо подготовленные абитуриенты, но еще и мотивированные на получение профессии инженера или любой из тех, которые предлагает университет", – сообщила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

В качестве примера плодотворного сотрудничества университета и столичных властей ректор привела проект "Инженерный класс в московской школе", реализуемый НИТУ "МИСиС" совместно с Департаментом образования города Москвы. Он стартовал в 2015 году на базе девяти образовательных организаций. Сейчас проект объединяет 35 школ, около 2 тысяч школьников, 700 из которых задействовано в постоянных проектах.

По словам ректора, второй год подряд в рамках студенческого фестиваля "Дни науки" НИТУ "МИСиС" университет устраивает секцию "Шаг в будущее" для школьников. Авторские проекты учеников на фестивале оценивают внешние эксперты и работодатели.

"Кроме того, в 2017 году мы стали координатором масштабного профориентационного проекта по материаловедению в образовательном центре "Сириус". Так что сейчас начнем работать с одаренными детьми со всей России, чтобы помочь им изобрести свое будущее и найти любимую профессию", – заключила эксперт.