Олимпиадное движение в России

Московские школьники стали лучшими на олимпиаде по трем иностранным языкам

Московские школьники стали лучшими на олимпиаде по трем иностранным языкам

Олимпиада – это интеллектуальное соревнование учащихся, призванное выявить и развить их способности к творчеству и научно-исследовательской деятельности.

Олимпиады проводятся в России с 19 века. Первым учредителем олимпиад стало Астрономическое общество Российской Империи, организовавшее "Олимпиады для учащейся молодежи". В 1984 году начался выпуск журнала "Вестник опытной физики и элементарной математики", который проводил конкурс по решению задач среди школьников, ставший первой заочной олимпиадой. Во времена СССР олимпиадное движение активно развивалось, особенно популярными были соревнования по точным наукам: физике, математике, химии, астрономии.

Сегодня существуют следующие олимпиады, участие или победа в которых гарантируют льготы при поступлении в высшие учебные заведения РФ:

— Всероссийская олимпиада. Олимпиада по 24 предметам, проводится среди одаренных школьников России.

— Олимпиада школьников. Проводится Российским советом олимпиад школьников согласно перечню, ежегодно утверждаемому Министерством образования РФ.

— Всеукраинская олимпиада. Жители Крыма, являющиеся победителями и призерами Всеукраинской олимпиады, имеют право на льготы при поступлении в российский вуз.

— Международные олимпиады. Члены сборных команд России и жители Крыма – члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, имеют право на льготы при поступлении в российский вуз.

— Олимпийские игры, параолимпийские игры и другие международные спортивные состязания. Чемпионы и призеры имеют право на льготы при поступлении на специальности в области физической культуры и спорта.

Результаты перечисленных олимпиад действительны в течение 4 лет после года их проведения.

Всероссийская олимпиада проводится с 1 сентября по 30 апреля и состоит из 4 этапов:

1 этап. Школьный. Проводится органом местного самоуправления на территории образовательной организации. Право на участие имеют ученики 5-11 классов и ученики 4 классов (в олимпиадах по русскому языку и математике). Срок окончания школьного этапа – не позднее 1 ноября.

2 этап. Муниципальный. Проводится органом местного самоуправления на территории одной из образовательных организаций муниципального образования. Право на участие имеют ученики 7-11 классов:

• участники школьных олимпиад муниципального образования, набравшие количество балов, установленное организатором;

• победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года.

Срок окончания муниципального этапа олимпиады — не позднее 25 декабря.

3 этап. Региональный. Проводится органом власти субъекта РФ.

Право на участие имеют ученики 9-11 классов:

• участники муниципальных олимпиад, набравшие количество балов, установленное организатором;

• победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года;

• ученики-граждане РФ, обучающиеся в образовательных учреждениях за пределами РФ и в образовательных подразделениях представительств Министерства иностранных дел.

Срок окончания регионального этапа олимпиады — не позднее 25 февраля.

4 этап. Заключительный.

Право на участие имеют:

• участники региональных олимпиад, набравшие количество баллов, установленное организатором;

• победители и призёры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года.

Количество участников заключительного этапа и места проведения олимпиад определяются Министерством образования РФ.

К участию также допускаются:

• один участник от региона, набравший баллы в объеме не менее 50% от установленного организатором - при условии отсутствия в регионе набравших положенное количество баллов;

• обучающиеся 5-8 классов, выступившие на предыдущих этапах олимпиады минимум за 9 класс и набравшие необходимое количество баллов.

Победителем или призером заключительного этапа олимпиады признается участник, набравший не менее 50% от максимально возможного количества баллов.

Олимпиады школьников проводятся с 1 сентября по 1 апреля и включают не менее двух этапов:

1 этап. Проводится очно или онлайн. Учащиеся участвуют на добровольной основе.

Промежуточные этапы (при наличии). Проводятся очно или онлайн. К участию допускаются победители и призеры предшествующего этапа.

Заключительный этап – проводится очно. К участию допускаются:

• победители и призеры предшествующего этапа;

• победители и призеры олимпиады предыдущего года.

Существует 3 уровня олимпиады школьников, присваиваемые проводимой олимпиаде и влияющие на вид льготы, предоставляемой вузом победителям и призерам:

Олимпиада 3 уровня:

• участвуют не менее 6 субъектов Российской Федерации или не менее 50% от числа регионов, входящих в состав федерального округа, на территории которого располагается организатор олимпиады;

• доля участников невыпускных классов не менее 20% от общего количества участников;

• на заключительном этапе не менее 30% оригинальных творческих заданий, не менее 30% заданий высокого уровня сложности.

Олимпиада 2 уровня:

• участвуют не менее 12 субъектов Российской Федерации или не менее двух федеральных округов и не менее 50% от числа регионов, входящих в состав каждого федерального округа;

• доля участников невыпускных классов не менее 25% от общего количества участников;

• на заключительном этапе не менее 50% оригинальных творческих заданий заключительного этапа, не менее 40% заданий высокого уровня сложности.

Олимпиада 1 уровня:

• участвуют не менее не менее 25 субъектов Российской Федерации;

• доля участников невыпускных классов от 30% от общего количества участников;

• на заключительном этапе не менее 70% оригинальных творческих заданий, не менее 50% заданий высокого уровня сложности.

При поступлении в университет абитуриенты, являющиеся призерами и победителями олимпиад, могут рассчитывать на следующие льготы:

1. Победители и призеры всероссийской олимпиады:

• поступление на направление обучения, соответствующее профилю олимпиады, без вступительных испытаний (при наличии аттестата и диплома победителя или призера);

• результат олимпиады засчитывается как максимальный балл (100 балов) по предмету при поступлении на направление, отличное от профиля олимпиады.

2. Победители и призеры олимпиад школьников (из перечня Министерства образования):

• поступление на направление обучения, соответствующее профилю олимпиады, без вступительных испытаний. Балл ЕГЭ по профильному предмету, указанному в правилах приема вуза (или нескольким профильным предметам), при этом должен быть не менее 75 (или может быть выше по решению вуза).

• результат олимпиады засчитывается как максимальный балл (100 баллов) по предмету при поступлении на направление, отличное от профиля олимпиады.

В срок до 1 октября года, предшествующего приему, вуз обязан опубликовать перечень льгот, положенных победителям и призерам разных уровней олимпиад школьников, результаты которых засчитываются вузом.

Олимпиады, не включенные в перечень, публикуемый Министерством образования и науки, могут засчитываться вузом как индивидуальные достижения.

3. Победители и призеры всеукраинской олимпиады, члены сборных команд-участников международных олимпиад от России и Украины, чемпионы и призеры международных спортивных соревнований:

• поступление на направление обучения, соответствующее профилю олимпиады, без вступительных испытаний.

Если на место в вузе претендуют несколько призеров олимпиад, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, то приоритет имеют (в порядке убывания):

1. Члены сборных команд РФ и жители Крыма – члены сборных команд Украины, участвовавшие в международных олимпиадах;

2. Победители всероссийской олимпиады школьников и жители Крыма – победители 4 этапа всеукраинской олимпиады;

3. Призеры всероссийской олимпиады школьников и жители Крыма – призеры 4 этапа всеукраинской олимпиады;

4. Чемпионы (призеры) олимпиад в области спорта;

5. Победители олимпиад школьников;

6. Призеры олимпиад школьников.

Помимо льгот при зачислении в учебное заведение, ежегодно 1200 студентам, победившим в олимпиадах из специального перечня, устанавливаемого ежегодно приказом Министерства образования и науки РФ, присуждается грант президента Российской Федерации в размере 20 000 рублей ежемесячно на весь период обучения по программам бакалавриата или специалитета. Выпускник вуза, получавший грант более 1 года, обязан осуществлять трудовую деятельность в течение 5 лет и больше. Приступить к работе необходимо не позднее 6 месяцев после окончания обучения.



