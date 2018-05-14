Филиал НИТУ "МИСиС" откроется в Узбекистане в новом учебном году

ТАШКЕНТ, 14 мая — РИА Новости. Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" откроется в новом 2018-2019 учебном году в узбекском городе Алмалыке Ташкентской области, говорится в опубликованном в понедельник в местной прессе постановлении президента страны Шавката Мирзиеева.

Таким образом, университет станет четвертым российским вузом, открывшим свое отделение в Узбекистане.

Как отмечается в документе, обучение в филиале будет осуществляться по учебным планам и программам, утвержденным "МИСиС", с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана. Квота приема в филиал на 2018-2019 учебный год по очной форме обучения на бакалавриате установлена в 150 человек по направлениям "Горное дело", "Металлургия", "Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)".

Отделения "МИСиС" будут открыты в зданиях Навоийского государственного горного института в Алмалыке и Алмалыкского промышленного профессионального колледжа, которые реконструируют и оснастят к 1 сентября.

По данным посольства РФ в республике, в РФ в настоящий момент обучаются 23 тысячи студентов из Узбекистана, а в Ташкенте работают филиалы трех российских вузов — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. В 2017 году 5,5 тысячи узбекистанских абитуриентов поступили в различные российские вузы (+2,6 раза по сравнению с 2016 годом), из них 170 кандидатов — по квоте правительства России после сдачи экзаменов на базе Российского центра науки и культуры в Ташкенте.