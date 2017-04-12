МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия и Южная Осетия подписали соглашение о взаимном признании дипломов об образовании, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

В рамках Московского международного салона образования прошла встреча министров образования РФ и Южной Осетии, в ходе которой они обсудили планы сотрудничества, дальнейшую поддержку Россией системы образования Южной Осетии и межвузовское сотрудничество.

"Итогом стало подписание межправительственного соглашения о нострификации и признании дипломов. Это было одно из препятствий, которое мешало более активному вовлечению югоосетинских студентов в программы подготовки в России", — сообщили в пресс-службе.

В Минобрнауки отметили, что теперь, после того, как это препятствие снято, можно ожидать, что больше студентов из Южной Осетии смогут поступать в магистратуру, аспирантуру в РФ и интегрироваться в систему образования и труда в Южной Осетии.