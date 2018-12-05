Эксперты оценили модель эффективной поддержки развития "новой магистратуры"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Результаты исследования "Магистратура 5.0: модель эффективной поддержки для устойчивого развития магистратуры нового поколения" были впервые представлены на семинаре "Развитие российской магистратуры: институциональные условия и инструменты оценки", который прошел в МИА "Россия сегодня".

Исследование "Магистратура 5.0: модель эффективной поддержки для устойчивого развития магистратуры нового поколения" инициировано Благотворительным фондом Владимира Потанина и Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) и реализовано последним в партнерстве с Агентством мониторинга и оценки регионального развития "Терра Курс".

Тема исследования стала сквозной во всем образовательном направлении работы фонда. "В течение двух последних лет мы поддержали серию исследований, так или иначе связанных с развитием российской магистратуры", – рассказала генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.

По ее словам, "сегодня пора, собственно, изучать магистратуру, а не только ее развивать". Поэтому к традиционному измерению социальной среды, которая сложилась в вузах, в фонде посчитали возможным добавить еще одну – институциональную оценку. "У нас действительно возник на это запрос, ответ на который помог бы нам оценить, насколько эффективно мы вкладываем средства", – пояснила эксперт.

При этом речь идет о пилотном исследовании, связанном с оценкой институциональной среды в 75 университетах – участниках Стипендиальной программы Владимира Потанина.

"В наступающем году результаты исследования будут апробированы в вузах-участниках Стипендиальной программы Владимира Потанина и в перспективе могут быть использованы в исследовательских и методологических целях. Например, при составлении ежегодного Рейтинга высших учебных заведений по версии Благотворительного фонда Владимира Потанина", – добавила она.

Сегодня магистратура становится "лицом" университета, говорим ли мы о профессиональном, национальном или международном аспекте его деятельности, полагает исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова. По ее мнению, чем серьезнее вуз, тем более неформально его отношение к развитию магистратуры.

НФПК работает с большим количеством вузов, разными их когортами. Спикер подчеркнула, что интерес к исследованию является актуальным и для вузов, не вошедших в число участников Стипендиальной программы Владимира Потанина.

"Несмотря на то, что в настоящий момент работа выполняется в формате исследования, оно может иметь вполне прикладные результаты и последствия", – сказала она.

Благотворительный фонд Владимира Потанина ставит перед исследователями более широкие цели, чем просто оценка конкретной деятельности образовательного учреждения, участвующего в Стипендиальной программе Владимира Потанина.

Фактически, по мнению Аржановой, решается задача по формированию информационного поля, из которого можно было бы достоверно выработать один или несколько интегральных показателей, позволяющих ответить на запрос инициатора исследования. А также предложить более широкую информацию, которая "могла бы использоваться в разных вариантах в зависимости от стейкхолдера, который ее запрашивает", его целей.

По ее мнению, самыми заинтересованными лицами в этом, скорее всего, являются сами университеты.

Затронув тему структурирования модульности магистерских программ, Аржанова подчеркнула, что она особо актуальна в случаях, когда "имеется одна программа для нескольких малых инновационных предприятий, которые не могут заказывать подготовку большого количества выпускников". "Вариативные модули быстро меняются под конкретный запрос работодателя", – отметила она.

Представляя ключевые выводы исследования, прошедшего в 6 городах с участием более 80 экспертов из 11 вузов (9 из которых – вузы-участники Стипендиальной программы Владимира Потанина 2017-2018 года), включая преподавателей, студентов, внешних и внутренних стейкхолдеров, эксперт НФПК, генеральный директор Агентства мониторинга и оценки регионального развития "Терра Курс" Ольга Перфильева, отметила, что достижению устойчивости магистратуры может способствовать поступательное развитие институциональной среды за счет системы управления, маркетинга и сервисов, которые работают на развитие новых магистерских программ.

При этом базовым слагаемым успеха является "реальное взаимодействие с конкретными заказчиками магистерских программ". Напомнив, что университет не существует сам по себе, а интегрирован в систему экономических и социальных отношений в регионе, она подчеркнула важность "присутствия региональных партнеров при оценке качества, допустим, выпускников магистерской программы или при ее разработке".

Исследователи зафиксировали определенную поляризацию российских вузов. Одним из факторов, влияющих на поляризацию, является "способность и возможность университета разрабатывать новые востребованные магистерские программы".

Эксперт предположила, что, возможно, именно предлагаемый подход к рассмотрению деятельности образовательного учреждения со стороны его институциональной среды и позволяет ученым сравнить такие разные – региональные классические, инженерные или отраслевые вузы.

Преодолению разрыва между российскими университетами могут в разной степени способствовать как внешние, так и внутренние инструменты поддержки магистратуры нового поколения, резюмировала спикер.



