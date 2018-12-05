В России стартует кампания по сдаче ЕГЭ-2019

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России стартует кампания по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), первым ее этапом является итоговое сочинение, успешное написание которого станет для выпускников допуском к основной части экзаменов, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В сентябре министр просвещения РФ Ольга Васильева назвала пять направлений для тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год: "Отцы и дети", "Мечта и реальность", "Месть и великодушие", "Искусство и ремесло", "Доброта и жестокость".

По данным Рособрнадзора сочинение напишут порядка 665 тысяч школьников. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. В этом году изложение напишут около 13,5 тысяч 11-классников.

"Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов за 15 минут до его начала по местному времени будут размещены на официальном информационном портале единого государственного экзамена (ЕГЭ)" — подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве добавили, что сочинение могут написать также выпускники прошлых лет для предоставления его результатов при поступлении в вузы. В этом году такое желание выразили 157 человек.

"Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения — 250-300 слов", — отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе рассказали, что обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года.

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение в вузы действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.