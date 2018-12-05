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"Жизнь и смерть кусочка сахара": как должен мыслить кукольник

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© Фото : Из личного архива Б. КонстантиноваЭкзамен по кукольному мастерству. Северная сказка.Экзамен по кукольному мастерству. Северная сказка.
© Фото : Из личного архива Б. Константинова

В Российском институте театрального искусства (ГИТИС) появилось новое направление подготовки ‒ режиссер и художник театра кукол. Набор на очный совместный курс проводят главный режиссер Государственного академического Центрального театра кукол им. С.В. Образцова Борис Константинов и художник-постановщик театра кукол Виктор Антонов. Борис Константинов в интервью РИА Новости рассказал о том, как должен мыслить кукольник, чтобы оживить неживое. 

‒ Что такое мастерская Антонова-Константинова? Как вы набираете будущих кукольников?

‒ Мы набираем режиссеров и художников театра кукол и объединяем их в тандемы, причем художники у нас занимаются теми же предметами, что и режиссеры, и наоборот. Например, художники занимаются сценической речью, а режиссеры учатся своими руками делать кукол. То есть мы всех их впустили в "постановочный цех".

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
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В остальном это абсолютно нормальный театральный курс. Наши абитуриенты, как и в любом театральном вузе, читают стихи, басни, делают этюды. А потом ‒ дело мастера: если я набираю будущих режиссеров театра кукол, мне нужно понять, что эти ребята думают о театре кукол. Это театр кукол, где зайчики и белочки? Это театр кукол, который почему-то превратился в детское развлекательное действо? Или это философский театр, тонкий театр, который мыслит метафорами, символами и знаками? Или древний театр? Вот эти моменты я пытаюсь выяснить при разговоре с ними.

В театральных школах, где есть кафедра театра кукол, наблюдается нехорошая тенденция: если абитуриент не поступает на драму актера или режиссера, ему предлагают спуститься этажом ниже – "там кукольники всех возьмут". Но я скажу так: драматических театров тысячи, а кукольных очень мало. В любой стране есть свой культурный код, связанный с куклами. Из древности первым выходит театр кукол, а только потом тот театр, который мы называем драматическим.

‒ Какие дисциплины изучают студенты ГИТИСа в рамках направления подготовки, связанных с кукольным театром? Учиться сложно? 

‒ При наборе я сразу предупреждаю ребят, что в первый год обучения происходит "естественный отбор". Кому-то может стать скучно. Представьте себе музыканта, который не сразу начинает играть на скрипке, а сначала изучает гаммы и пилит на одной струне. У нас нужно изучить все системы кукол, изготовить ту или иную систему кукол своими руками, понять… Кукольник должен быть трудолюбивым как китаец, а китайцы самые трудолюбивые люди на планете.

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© РИА Новости / Александр Натрускин
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Наряду с общими режиссерскими и сценографическими дисциплинами (рисунок, живопись, пластическая анатомия, актерское мастерство, речь, сценическое движение, танец и пр.), кукольники изучают композицию в театре, конструирование и технологию создания театральной куклы, историю и драматургию театра кукол, кукловождение.

Театр кукол ‒ это не только кукла: это и рука, и предмет, что может "ожить"… Это и кусочек сахара: сейчас он такой, а положи его на блюдце, капни воды, он медленно начнет превращаться в нечто иное ‒ это его жизнь и смерть. Вот так должен мыслить кукольник. Он должен каждый день быть очень внимательным, собирать сказочный мир: едешь ты в метро, встретил какого-то интересного персонажа, взгляни на него сквозь призму нашего языка, отложи в "копилку". Фантазия не возбраняется. Есть мир видимый и мир невидимый. Наша задача ‒ всегда уметь быть в том невидимом мире и собирать идеи, линии, формы для визуальной части спектакля.

‒ Предположим, ваши студенты освоили куклу. Теперь наступает самый важный момент ‒ оживление неживого. Расскажите, как это происходит?

‒ Режиссер, сидящий в зале, оживляет кукол и декорации, изготовленные художником. Он делает так, чтобы все это задвигалось со смыслом. Важная задача режиссера театра кукол ‒  передать информацию о происходящем на сцене актерам-кукловодам.

© Фото : Из личного архива Бориса КонстантиноваБорис Константинов
© Фото : Из личного архива Бориса Константинова
Борис Константинов
Сами актеры ничего не видят, они стоят в позе креста, распятые за ширмой, а, если актер высокий, то он еще должен согнуться в полуприсяде. Режиссер становится зеркалом актеров. Если у меня на постановке спектакля находится студент, который учится на режиссера, я говорю ему: "Посмотри, какая ответственность на тебе! Только ты один принимаешь решение, верно ли дышит или делает шаг актер на сцене!". Вот такие очень простые технологические моменты.

‒ Вы упомянули, что художники-кукольники в ГИТИСе занимаются сценической речью и биомеханикой вместе с режиссерами. Зачем им это надо? 

‒ Художники ‒ зачастую закрытые и молчаливые люди, сидящие в своем мире. Хочется, чтобы они, придумав какую-то идею, могли донести ее, рассказать о ней. Биомеханика раскрепощает "сутулых" художников, расправляет им плечи, а значит, расправляет им крылья, они становятся более открытыми. У них появляется "мост общения" от художника к режиссеру.

А потом они разбиваются на пары, выходят на некий "художественный совет" и защищают свой проект. Режиссер делает экспликацию, разработку. Художник рисует ему раскадровку. Весь спектакль можно нарисовать. Это очень помогает.

‒ А какие у этих людей карьерные перспективы? 

‒ У нас все очень просто. В театрах кукол в России и за рубежом знают режиссера Константинова и художника Антонова, и знают, что у нас курс режиссеров и художников. Директора театров, где мы ставили спектакли, изначально нам доверяют, что наши студенты будут, возможно, даже более интересными, чем мы. Они сделают "шаг вперед через прошлое". Наша задача ‒ дать им базу, научить их не изобретать квадратное или круглое колесо, а набраться как можно больше знания и практики, а потом творить со своим взглядом на мир.

© Фото : Из личного архива Бориса КонстантиноваЭкзамен по кукольному мастерству. Этюд с маппетами.
© Фото : Из личного архива Бориса Константинова
Экзамен по кукольному мастерству. Этюд с маппетами.
И мы должны сохранить их взгляд на мир. На последнем курсе у студентов будет дипломная декада, где они должны будут, поставив конкретные спектакли, доказать, что "взяли в руки" профессию. Есть театры, которые их ждут. Работать кукольник может по всему миру.

‒ 2019 год в России официально объявлен годом театра. Что такое современный кукольный театр?

‒ Москва ‒ очень интересный театральный центр. В Москве и Московской области более 500 театров, из них 46 театры кукол. Это огромная база, где можно смотреть самые разные спектакли.

Когда Образцов создавал свой театр и ставил спектакли, то для того времени они были самыми современными и экспериментальными. Он соединял живой план с куклами в "Божественной комедии". Это как машина времени. Когда я был маленьким, я смотрел "Божественную комедию" по телевизору, потом это смотрел мой ребенок, потом пришел внук…

Современный театр кукол ‒ это не лазеры или сложная электронная техника, а интересный, живой нужный, театр, который воздействует на человека не только в качестве развлекателя. Часто думают, что театр кукол ‒ это что-то вроде пародии на человека. Я с этим совершенно не согласен. Для меня кукла как душа человека, тот маленький человечек, что живет внутри нас, и мы не хотим его показывать.

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