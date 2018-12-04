Абитуриенты и их родители найдут ответы на свои вопросы на форуме в Москве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Студенты ведущих вузов, молодежные лидеры и представители крупных компаний ответят на актуальные вопросы абитуриентов, их родителей и преподавателей на третьем образовательном форуме "Колесо обозрения", который состоится 8 декабря в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете форума.

По замыслу организаторов, "Колесо обозрения" станет современной образовательной площадкой для учащихся, которые сомневаются, кем быть, куда поступать и как найти свое призвание.

Вот вопросы, на которые школьникам помогут найти ответ: "Как выбрать приоритетное направление, если тебе нравятся разные предметы и специальности?", "Как получить полезные навыки и профессию, которая будет современной и востребованной в будущем?", "Что делать, если семья и учителя просят определиться со своим будущим, а ты не знаешь, чем хочешь заниматься в дальнейшем?", "Стоит ли выбирать редкую специальность, если она тебе нравится, но ты не уверен в ее перспективах, а родители советуют поступать на юриста или экономиста?".

Работа форума будет распределена на 8 тематических зон: естественные науки; гуманитарные науки; точные науки; лингвистика; психология; мастер-классы; лаборатории; секции для родителей и преподавателей.

Участники форума смогут лично пообщаться с ведущими экспертами в интересующей области, узнать подробности об учебе и работе по разным специальностям; поучиться тем навыкам, которым не учат в школе: критическому мышлению, публичным выступлениям, самопрезентации и т.д.; выбрать вуз и специальность для успешного старта карьеры.

Организаторы форума — РОО "Ассоциация победителей олимпиад" и Центром образования "Коалиция" при поддержке Департамента образования города Москвы.