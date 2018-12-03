Ректор РУДН считает важным в работе вузов признание их дипломов за границей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Соглашения о взаимном признании документов об образовании наподобие того, которое недавно подписали Россия и Венгрия, способствуют повышению качества образования и стимулируют университеты и преподавателей работать лучше, заявил в интервью РИА Новости председатель ВАК, академик, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов.
"Взаимное признание документов об образовании стимулирует повышение качества образования, ибо это стимулирует университеты, кафедры и преподавателей работать лучше, выходить на международный уровень – все совместные программы и проекты должны быть с актуализированным содержанием. Нацеленность на повышение качества проявляется у обеих сотрудничающих сторон, ведь информация о содержании программ, о профессорах, учебных материалах и технологиях расходится быстро", — считает Филиппов.
Ректор РУДН также подчеркнул, что такие соглашения значительно расширяют горизонты академического и научного сотрудничества.
"Например, в РУДН на прошлой неделе был ректор университета Земмельвайса – это сильнейший медицинский вуз Венгрии. Он показал, что взаимное признание дипломов, в том числе – медицинской направленности, дает новые возможности активизации сотрудничества ведущих университетов двух стран", — добавил Филиппов.
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