Ректор РУДН считает важным в работе вузов признание их дипломов за границей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Соглашения о взаимном признании документов об образовании наподобие того, которое недавно подписали Россия и Венгрия, способствуют повышению качества образования и стимулируют университеты и преподавателей работать лучше, заявил в интервью РИА Новости председатель ВАК, академик, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству высшего образования и науки РФ подписать соглашение между Россией и Венгрией о взаимном признании образования и ученых степеней от имени правительства РФ. В конце ноября во время работы 11-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству страны подписали этот документ.

"Взаимное признание документов об образовании стимулирует повышение качества образования, ибо это стимулирует университеты, кафедры и преподавателей работать лучше, выходить на международный уровень – все совместные программы и проекты должны быть с актуализированным содержанием. Нацеленность на повышение качества проявляется у обеих сотрудничающих сторон, ведь информация о содержании программ, о профессорах, учебных материалах и технологиях расходится быстро", — считает Филиппов.

Он отметил, что в таком случае "не получится "впарить" коллегам из другого вуза старый предмет со старым содержанием", поэтому в интересах университетов повышать уровень реализуемых совместных программ.

Ректор РУДН также подчеркнул, что такие соглашения значительно расширяют горизонты академического и научного сотрудничества.

"Например, в РУДН на прошлой неделе был ректор университета Земмельвайса – это сильнейший медицинский вуз Венгрии. Он показал, что взаимное признание дипломов, в том числе – медицинской направленности, дает новые возможности активизации сотрудничества ведущих университетов двух стран", — добавил Филиппов.

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