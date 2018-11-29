МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Миллионер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и известные бизнесмены рассказали московским школьникам, как добиться успеха в области предпринимательства, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".
"В дискуссии приняли участие: миллионер, эксперт по личному брендингу и создатель школы международных спикеров Чермен Дзотов, генеральный директор консалтинговой компании "Финанс консалтинг" Николай Мрочковский, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как бизнес-тренер, который провел самый масштабный онлайн-тренинг в мире, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Александр Демин, создатель платформы для ведения бизнеса "БМ Пуля" Павел Александров, основатель и СЕО сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков", — говорится в сообщении пресс-службы.
"Какими качествами должен обладать человек, чтобы начать свое дело? Четыре улицы, 150 домов – так начинался мой путь. Главное качество предпринимателя – коммуникация. Когда я вырвался в город, а до 17 лет, кроме своей деревни, ничего не видел, задача, которую себе поставил: знакомиться. Не просто болтать с людьми, а понимать, о чем они думают, на какие темы рассуждают. Важно чувствовать и понимать других людей, чтобы предложить им то, что действительно нужно", — рассказал Дзотов, слова которого приводятся в сообщении.
"Мой первый бизнес" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей", который включает в себе программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова.