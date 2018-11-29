МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Миллионер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и известные бизнесмены рассказали московским школьникам, как добиться успеха в области предпринимательства, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

Сообщается, что 29 ноября в Москве состоялась бизнес-дискуссия "Открытый разговор", в которой приняли участие опытные предприниматели, школьники, а также участники конкурса "Мой первый бизнес", который входит в линейку проектов АНО "Россия – страна возможностей". На мероприятии обсуждались вопросы, которые в первую очередь приходится решать молодым предпринимателям, когда они начинают свое дело.

"В дискуссии приняли участие: миллионер, эксперт по личному брендингу и создатель школы международных спикеров Чермен Дзотов, генеральный директор консалтинговой компании "Финанс консалтинг" Николай Мрочковский, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как бизнес-тренер, который провел самый масштабный онлайн-тренинг в мире, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Александр Демин, создатель платформы для ведения бизнеса "БМ Пуля" Павел Александров, основатель и СЕО сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что во время выступления генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Александр Демин призвал участников встречи обсудить барьеры, которые мешают начать свое дело, и сложности, с которыми сталкиваются все предприниматели: поиск инвестиций, наработку деловых связей, неуверенность в себе и успехе.

"Какими качествами должен обладать человек, чтобы начать свое дело? Четыре улицы, 150 домов – так начинался мой путь. Главное качество предпринимателя – коммуникация. Когда я вырвался в город, а до 17 лет, кроме своей деревни, ничего не видел, задача, которую себе поставил: знакомиться. Не просто болтать с людьми, а понимать, о чем они думают, на какие темы рассуждают. Важно чувствовать и понимать других людей, чтобы предложить им то, что действительно нужно", — рассказал Дзотов, слова которого приводятся в сообщении.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" была создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

"Мой первый бизнес" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей", который включает в себе программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова.