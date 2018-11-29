ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Навигатор абитуриента
Навигатор абитуриента

Известные предприниматели рассказали школьникам Москвы, как добиться успеха

(обновлено: 17:06 29.11.2018)
11733
© Fotolia / Sergej KhackimullinФинансовые расчетыФинансовые расчеты
© Fotolia / Sergej Khackimullin

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Миллионер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и известные бизнесмены рассказали московским школьникам, как добиться успеха в области предпринимательства, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

Становление предпринимателя: путь к успеху
© РИА Новости, Инфографика
Становление предпринимателя: путь к успеху
Сообщается, что 29 ноября в Москве состоялась бизнес-дискуссия "Открытый разговор", в которой приняли участие опытные предприниматели, школьники, а также участники конкурса "Мой первый бизнес", который входит в линейку проектов АНО "Россия – страна возможностей". На мероприятии обсуждались вопросы, которые в первую очередь приходится решать молодым предпринимателям, когда они начинают свое дело.

"В дискуссии приняли участие: миллионер, эксперт по личному брендингу и создатель школы международных спикеров Чермен Дзотов, генеральный директор консалтинговой компании "Финанс консалтинг" Николай Мрочковский, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как бизнес-тренер, который провел самый масштабный онлайн-тренинг в мире, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Александр Демин, создатель платформы для ведения бизнеса "БМ Пуля" Павел Александров, основатель и СЕО сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков", — говорится в сообщении пресс-службы.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественном заседании Ученого совета Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). 28 ноября 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Медведев рассказал, чего ждут от выпускников российских вузов
Отмечается, что во время выступления генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Александр Демин призвал участников встречи обсудить барьеры, которые мешают начать свое дело, и сложности, с которыми сталкиваются все предприниматели: поиск инвестиций, наработку деловых связей, неуверенность в себе и успехе.

"Какими качествами должен обладать человек, чтобы начать свое дело? Четыре улицы, 150 домов – так начинался мой путь. Главное качество предпринимателя – коммуникация. Когда я вырвался в город, а до 17 лет, кроме своей деревни, ничего не видел, задача, которую себе поставил: знакомиться. Не просто болтать с людьми, а понимать, о чем они думают, на какие темы рассуждают. Важно чувствовать и понимать других людей, чтобы предложить им то, что действительно нужно", — рассказал Дзотов, слова которого приводятся в сообщении.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
© Пресс-служба Рособрнадзора
Глава Рособрнадзора: российская школа сохраняет высокий уровень достижений
Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" была создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

"Мой первый бизнес" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей", который включает в себе программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Комментировать
Навигатор абитуриента
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
agent_anonimus
Все это конечно хорошо, но мне кажется не те люди детей учат зарабатывать, я понимаю, для них деньги не пахнут, но все же...
17:19
29.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена