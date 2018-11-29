"Ненужные профессии": кого и как надо готовить в России

В лаборатории Облачных технологий и аналитики Больших данных РЭУ им. Г.В. Плеханова разработана модель, позволяющая проводить мониторинг соответствия профессионального образования потребностям рынка труда. Научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Сергей Валентей в интервью РИА Новости рассказал о первых выводах, к которым пришли исследователи.

‒ На ваш взгляд, российские вузы выпускают того, кого надо? Из университетов выходят хорошо обученные кадры?

‒ Я бы сформулировал вопрос иначе: готовят ли российские вузы хороших специалистов для модели сырьевой экономики или для экономики, избавленной от сырьевой зависимости? Или для обеих моделей одновременно? Последняя версия является предпочтительной, поскольку переход к инновационной модели развития невозможен без использования ресурсов сырьеориентированной экономики. Главное здесь соблюдать баланс, а как раз с этим есть серьезные проблемы.

Сегодня бизнес редко делает предварительный заказ на подготовку специалистов по конкретным специальностям. Почему? Первый вариант: предприниматель не видит в этом необходимости, нужных специалистов он может найти на рынке труда. В этом случае показателем качества подготовки кадров является спрос на выпускников. Однако если предприниматель использует производственные мощности конца ХХ века, то и спрос на кадры будет соответствующим.

Второй вариант: предприниматель рассматривает перспективы развития своего предприятия исключительно сквозь призму максимизации собственных доходов, чтобы потом уехать жить за рубеж, купить футбольную команду и пр.

Третий вариант: в стране много собственников, которые видят пути модернизации своего бизнеса, хотят укорениться в России, привлекая для этого квалифицированных специалистов, но не могут это осуществить, поскольку для этого нужны "длинные деньги".

И, наконец, четвертый вариант: успешный бизнес, привлекающий высококвалифицированные кадры, ориентированные на лучшие мировые практики. При разных вариантах требования к качеству подготовки специалистов различны. Таковы реалии отечественного рынка. Здесь возникает вопрос к государству: какую экономику мы строим?

‒ Разве государство до сих пор не ответило на этот вопрос?

‒ На первый взгляд, ответило. Правительство РФ ориентируется на экономический рывок, который невозможно осуществить без продвинутых и высококвалифицированных кадров, и такие кадры готовят многие вузы. Однако выпускники, ориентированные на использование лучших мировых практик, часто не могут найти себе работу просто потому, что в стране нет достаточного количества производств и научных центров, где они могли бы работать в соответствии с уровнем полученной квалификации.

Где они в результате устраиваются? Там, где могут свои знания применить ‒ это зарубежные компании и филиалы зарубежных исследовательских центров в России или работа за рубежом. Это происходит в ситуации, когда, как я уже говорил, представители отечественного бизнеса, связывающие свое финансовое благополучие с развитием российской экономики, не имеют средств для модернизации производства и, следовательно, для формирования заказа на подготовку специалистов, способных обеспечить этот "рывок". Этой проблемой должно озаботиться государство.

‒ Каким образом?

‒ Когда говорится об инвестициях, многие ограничивают их финансовыми или технологическими инвестициями. Но технологические инвестиции могут стать бременем, если их не дополнить инвестициями в адекватный по качеству человеческий капитал. Если строится или покупается предприятие с определенным оборудованием, одновременно нужно готовить кадры, способные это оборудование освоить.

Я негативно отношусь к личности Сталина, но не могу не признать глубокого уровня понимания им базовых условий индустриализации. Инициируя закупку на Западе заводов и технологий, он отправлял получать навыки использования этих технологий за рубеж не только инженеров, но и рабочих.

По аналогичному пути пошел Китай. В стране еще не происходило экономического рывка, только закончилась культурная революция, а руководство Китая, посылало в развитые страны тысячи молодых людей учиться тому, как развивать современную экономику и формировать современную науку. И это происходило в условиях тотальной нищеты.

А у нас? Один мой бывший ученик работает в крупной консалтинговой фирме, экспертов которой нанимают, чтобы вытаскивать предприятия из финансовой или организационной ямы. Как правило, приходя на предприятие, они начинают с того, что элементарно учат менеджеров, а иногда и рабочих тому, как организовать рабочее место в соответствии с требованиями современной экономики. О каком рывке можно говорить при таком уровне квалификации управленцев и работников? Технику зачастую закупают самую современную, а используют ее, опираясь на опыт управления последней четверти ХХ века.

‒ Исследование, которое вы проводите по определению востребованных профессий, еще не закончено. О каких выводах можно говорить уже сегодня?



‒ Сотрудники лаборатории Облачных технологий и аналитики больших данных создали уникальную, не имеющую аналогов модель. Она позволяет, извлекая данные из разных источников в онлайн режиме отслеживать сотни тысяч вакансий. За этой разработкой стоит серьезная наука. Сотрудники Плехановского университета не просто приступили к исследованиям в рамках одного из наиболее революционных направлений цифровой экономики, но и показали, какой экономический эффект от этого можно получить.

Уже первый этап мониторинга выявил, во-первых, разный спрос на различные специальности. Во-вторых, то, что в разных регионах спрос на одну и ту же специальность различается. В-третьих, то, на какие специальности спрос отсутствует.

Таким образом, удалось отразить реальные потребности рынка в кадрах и, тем самым, приблизиться к ответу на вопрос: как наиболее рационально использовать бюджетные средства, расходуемые на образование. Полагаю, в РЭУ создан механизм, позволяющий учитывать спрос на специалистов на региональных рынках при распределении бюджетных мест в региональных вузах.

‒ Механизм из разряда "не надо готовить мореходов там, где нет моря"?

‒ Или зачем теоретико-экономистов готовить в Норильске? Для этого есть Москва, Питер, Новосибирск, Томск. Зачем в сельскохозяйственном регионе в большом количестве выпускать бухгалтеров? Кстати, специалистов в области сельского хозяйства готовят очень мало, по некоторым специальностям не готовят вообще. Нужны отечественной экономике, например, специалисты в области мелиорации? Говорят, нужны. А через 10-20 лет? Сотрудники Лаборатории пытаются ответить на этот вопрос.

Еще одна проблема – специфика рынка труда в субъектах РФ. Когда говорится, что экономике нужны "вообще" высококвалифицированные кадры – это пустой разговор. Не бывает "кадров вообще в Мурманске" или "кадров вообще в Калуге". Экономике этих субъектов Федерации могут требоваться работники разных специальностей и с разным уровнем подготовки.

‒ Часто можно слышать мнение, что российские вузы "размазывают" рынок труда, набирая чрезмерное количество будущих юристов и экономистов. Вы с этим согласны?

‒ Лишь отчасти. В стране недобор как высококвалифицированных юристов, так и высококвалифицированных экономистов. Сегодня количеством мы возмещаем качество: выпускаем много "вообще" специалистов, в море которых бизнес "вылавливает" какое-то количество хороших юристов и экономистов. И инженеров. И менеджеров.