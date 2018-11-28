Горничные убирают комнаты, но нет перерыва на обед: вся правда о РАНХиГС

Среди анонимных отзывов о Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) на сайте "Типичный абитуриент" 51% положительных, 35% отрицательных и 14% нейтральных. В обновленном летом 2018 года рейтинге сайта она занимает 14-ю строчку среди 35 ключевых отечественных университетов.

Судя по "сливам" (развернутым анонимным отзывам) студентов академии, они бережно относятся к ее истории, профессорам и выпускникам, в целом подтверждая статус вуза как "кузницы высших государственных чиновников". Они видят в академии концептуальное, открытое учебное заведение с практической направленностью занятий. Большинство преподавателей РАНХиГС уже успели поработать в видных отечественных и зарубежных университетах, либо окончили их.

Программы самых уважаемых вузов из этого топа – НИУ "Высшая школа экономики", МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, стратегически близки Президентской академии, у них общий стержень. При этом содержание модулей/курсов РАНХиГС, обладающей правом самостоятельно формировать образовательные стандарты, вбирает лучший опыт, считает студентка Института бизнеса и делового администрирования.

Вуз находится прямо у метро. Основные учебные корпуса размещены на одной территории, включая общежитие после хорошего ремонта. "Шикарное", одно из лучших в столице, по мнению студентов. "В общаге отличные условия, горничные даже убирать приходят каждый день в комнатах и мусор выносят. Учись, студент, и ни о чем не думай!" – "сливает" другой посетитель "Типичного абитуриента".

Во всех девяти учебных зданиях кампуса на Юго-Западной библиотека, бассейн, рестораны, спортивные комплексы в отличном состоянии, отмечает влюбленная в РАНХиГС студентка 3 курса Института отраслевого менеджмента (ИОМ). "Внутреннее убранство как в ГД РФ. Очень комфортно", – оставила отзыв студентка Института государственной службы и управления.

Авторы "сливов" отмечают "много практики, начиная с первого курса и с первого дня обучения". По их мнению, уделяемое здесь огромное внимание языкам предоставляет широкие возможности для совершенствования разговорной речи.

Слово "коррупция" не звучит даже в приватном общении студентов академии. "Многие знакомые жалуются на мздоимство в их вузах… Могу сказать, что четыре сессии сдала на "отлично", не заплатив ни рубля", – свидетельствует магистрант. Преподаватели с хорошей репутацией, тактичны и терпеливы. Многие печатают свои статьи в ведущих изданиях, и просто хорошие люди, пишет выпускник факультета финансов и банковского дела. Почти все ведущие семинаров держат руку на пульсе событий и нововведений, добавляет слушатель ИОМ. При этом отношение профессора к учащемуся всегда гуманное, не зависит от успеваемости.

Педагоги охотно уступают место в аудиториях практикам. Вдобавок многие из них являются представителями топ-менеджмента известных компаний. "Часто приглашают руководителей организаций и специалистов, которые работают в соответствующей области. Еще один плюсов — это профессиональное программное обеспечение, включающее базы данных", – перечисляет посетитель сайта.

"Есть преподаватели, преподававшие в Йеле (Йельский университет в г. Нью-Хейвен, США) или действующие бизнесмены", – отмечает студент факультета экономических и социальных наук. Его сокурсник делится, что в любой момент можно зайти в деканат, выпить чайку с печеньем и перекинуться парой шуток с деканом.

Личный зрительный контакт с педагогом никогда не повредит. Поэтому автор одного из "сливов" рекомендует на занятиях выбирать место в первых трех рядах. "Садитесь ближе к преподавателю, общайтесь с ним на семинарах", – советует третьекурсница. Если вас запомнят, считай полдела сделано. "Когда вас узнают в коридоре или на лекциях, гораздо проще сдавать этому преподавателю экзамен/зачет", – поясняет она.

Проходящая в Президентской академии реорганизация, в ходе которой "многих деканов сняли", является предзнаменованием скорее добрых перемен, рассуждает один из студентов. Приветствуя их, он видит задачу в том, чтобы "поднимать факультеты с колен".

По мнению представителя Института отраслевого менеджмента, единственный минус принятой в РАНХиГС модели обучения – нет перерыва на обед. "Из-за этого у тебя есть лишь 10минут, чтобы перекусить и добежать до следующего кабинета", – сетует он, отдавая дань справедливости богатому и достаточно демократичному ассортименту двух местных столовых, множества кафе и закусочных.

Организация студенческого досуга не вызывает нареканий. "Это на уровне", – отмечает студент Института права и национальной безопасности. Акцентируя, что "в вузе должно хотеться проводить свое студенчество", другой учащийся фиксирует "теплую атмосферу, развитое самоуправление, постоянный "движ". "Куча мероприятий, реализуйся в чем хочешь", – соглашается еще один студент, отмечая, что учиться "сложно, очень интересно" и сожалея, что "нет времени на мисс РАНХиГС".

Официальный комментарий

Прокомментировать "сливы" студентов мы попросили директора Центра общественных связей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Аркадия Матковского:

– Студенты и преподаватели – главные действующие лица в жизни любого вуза, их оценки и отзывы формируют реальную картину качества образования. Приятно читать положительные отклики, а отрицательные – очень полезно. Мы постоянно их все учитываем в работе, потому что дорожим своей репутацией.