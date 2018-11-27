Котюков: профобразование и наука должны быть приближены к запросам бизнеса

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Профессиональное образование и наука должны быть приближены к запросам индустриальных партнеров – это принципиально важная задача, заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Самое главное сегодня – разработана единая государственная программа, которая объединяет в себе высшее профобразование и технический корпус. Там все инструменты должны быть собраны, она сегодня полностью учтена в параметрах бюджета. Денег немного, но их много никогда не бывает. Нам нужно сейчас очень правильно настроить систему координации и кооперации, потому что по отдельности мы больших результатов здесь не добьемся", — сказал Котюков на форуме в Финансовом университете.

Он отметил, что принципиально важная задача России – приблизить потенциал российской науки, профобразование "к запросам индустриальных партнеров, потому что на данный момент бизнес не так заинтересован в фундаментальных исследованиях".

Ранее Котюков сообщал, что до 1 января 2019 года будет готов национальный проект по науке. Паспорт нацпроекта был утвержден в начале сентября на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроект намечено выполнить в рамках трех больших федеральных проектов. Первый такой проект посвящен развитию научной и научно-производственной кооперации. В рамках этого проекта будут решаться две ключевые задачи — развитие в РФ научно-образовательных центров и исследовательских центров мирового уровня. Второй федеральный проект связан с развитием инфраструктурной базы исследований и разработок. Третий федеральный проект посвящен развитию кадрового потенциала и привлечению молодежи в науку.