Старт ЕГЭ: 5 декабря российские выпускники напишут итоговое сочинение

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. 5 декабря 665 тысяч одиннадцатиклассников в России напишут итоговое сочинение, которое является процедурой допуска к ЕГЭ. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, выступая на пресс-конференции "Проведение государственной итоговой аттестации школьников в 2019 году", которая состоялась в понедельник в МИА "Россия сегодня". По его словам, работа должна быть написана самостоятельно, без списывания чужого текста. Минимальное количество слов ‒ 350.
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова добавила, что никаких значительных изменений в контрольных измерительных материалах (КИМ) в 2019 году не предусмотрено. К "штатным изменениям" глава ФИПИ отнесла отказ от аргументации с опорой на литературный материал в ЕГЭ по русскому языку.
"В результате мы заметили, что спектр произведений для аргументации сузился до минимального набора. Композиция с читательским опытом перестала работать, свелась к домашним заготовкам и шаблонам", ‒ пояснила Оксана Решетникова. "Мы не хотим шаблонов, нам нужны самостоятельные рассуждения", ‒ добавила она.
Теперь для написания сочинения на ЕГЭ по русскому языку выпускнику потребуется работать только с новым для него текстом, который ему будет представлен в контрольном измерительном материале.
Руководитель регионального центра обработки информации Московского центра качества образования Андрей Постульгин привел некоторую статистику по Москве: выпускные экзамены в 2019 году будут сдавать более 60 тысяч одиннадцатиклассников и 90 тысяч девятиклассников. В столице будет развернуто более 300 пунктов проведения ЕГЭ и более 450 пунктов проведения ОГЭ. Кроме того, экзаменационные пункты откроются в федеральных учреждениях системы здравоохранения, расположенных в Москве.