Старт ЕГЭ: 5 декабря российские выпускники напишут итоговое сочинение

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. 5 декабря 665 тысяч одиннадцатиклассников в России напишут итоговое сочинение, которое является процедурой допуска к ЕГЭ. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, выступая на пресс-конференции "Проведение государственной итоговой аттестации школьников в 2019 году", которая состоялась в понедельник в МИА "Россия сегодня". По его словам, работа должна быть написана самостоятельно, без списывания чужого текста. Минимальное количество слов ‒ 350.

Следующая реперная точка ЕГЭ-2019 ‒ 1 февраля: именно к этому времени российские выпускники должны окончательно определиться с выбором предметов. По словам Анзора Музаева, все демоверсии контрольных измерительных материалов уже утверждены. При подготовке к ЕГЭ он рекомендовал использовать официальные сайты ФИПИ, Рособрнадзора, Федерального центра тестирования и др., активно пользоваться открытым банком заданий.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова добавила, что никаких значительных изменений в контрольных измерительных материалах (КИМ) в 2019 году не предусмотрено. К "штатным изменениям" глава ФИПИ отнесла отказ от аргументации с опорой на литературный материал в ЕГЭ по русскому языку.

Напомним, что в ЕГЭ по русскому языку было задание (N26), в котором нужно написать сочинение по прочитанному тексту, сформулировать одну из проблем, высказать свое мнение, аргументировав его читательским опытом (привести литературный аргумент).

"В результате мы заметили, что спектр произведений для аргументации сузился до минимального набора. Композиция с читательским опытом перестала работать, свелась к домашним заготовкам и шаблонам", ‒ пояснила Оксана Решетникова. "Мы не хотим шаблонов, нам нужны самостоятельные рассуждения", ‒ добавила она.

Теперь для написания сочинения на ЕГЭ по русскому языку выпускнику потребуется работать только с новым для него текстом, который ему будет представлен в контрольном измерительном материале.

Эксперт рекомендовала всем родителям выпускников сохранять предельное спокойствие, не нагнетать обстановку, а любить своих детей, разговаривать с ними.

Руководитель регионального центра обработки информации Московского центра качества образования Андрей Постульгин привел некоторую статистику по Москве: выпускные экзамены в 2019 году будут сдавать более 60 тысяч одиннадцатиклассников и 90 тысяч девятиклассников. В столице будет развернуто более 300 пунктов проведения ЕГЭ и более 450 пунктов проведения ОГЭ. Кроме того, экзаменационные пункты откроются в федеральных учреждениях системы здравоохранения, расположенных в Москве.



