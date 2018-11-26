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Рособрнадзор намерен привлекать студентов к процедуре госаккредитации вузов

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© РИА Новости / Александр КряжевАудиторияАудитория
© РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор намерен расширять работу по привлечению общественных наблюдателей из числа студентов-представителей молодежных организаций к процессу государственной аккредитации вузов, заявил начальник управления оценки качества образования и контроля за детальностью органов государственной власти субъектов РФ ведомства Евгений Семченко.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Кравцов позитивно оценил идею создания нацсовета по госаккредитации вузов
На пресс-конференции, посвященной проведению общероссийского форума "Россия студенческая", Семченко напомнил, что уже пять лет между Рособрнадзором и Российским союзом молодежи (РСМ) действует соглашение по привлечению федеральных общественных наблюдателей из числа молодежной организации на ЕГЭ и ОГЭ. Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что именно работа этих наблюдателей сделала ЕГЭ "честным, прозрачным и объективным".

"Наша следующая задача, в планах такая работа тоже есть, более того, она уже начата, это по возможности большее участие представителей Российского союза молодёжи в процедурах государственной аккредитации образовательной деятельности, максимальное вовлечение студентов в вопросы контроля качества образования не только на уровне школы, но и на уровне высших учебных заведений", — отметил Семченко.

Он также подчеркнул, что процесс аккредитации вузов нельзя сделать более открытым без привлечения студентов.

"Студент, нам кажется, может увидеть те вещи, на которые не обратит внимание или не захочет обратить внимание… такой же эксперт, будучи преподавателем в другом заведении. Поэтому наша стратегия — добиться объективности не только в процедурах ОГЭ, ЕГЭ, но и в государственной аккредитации. Это возможно только за счет внешнего взгляда", — добавил Семченко.

Студенты. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Минобрнауки предложили объединить госаккредитацию и лицензирование вузов
В свою очередь руководитель РСМ Павел Красноруцкий рассказал, что работа по мониторингу качества образования в вузах уже ведётся совместно с профильными студенческими комиссиями.

"Сейчас проект уже стартовал, 100 университетов уже участвуют в проекте. Я думаю, что к концу этого месяца мы уже проведём первые промежуточные итоги", — отметил глава РСМ.

Общероссийский форум "Россия студенческая" проходит уже пятый год в Москве с 26 по 29 ноября. Цель этого проекта — выявить и обучить лучших представителей студенческих советов вузов РФ, интересующихся политикой, экономикой, инновациями, общественными кампаниями и гражданскими инициативами. Форум организуют Ассоциация студентов и студенческих объединений России (АСО России), Московский политехнический университет, Российский союз молодежи (РСМ) в партнерстве с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

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