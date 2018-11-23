В Минсельхозе разработают новые подходы в оценке аграрных вузов

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Наименее рейтинговые аграрные вузы могут стать филиалами более ведущих после введения новых подходов к их оценке, которые сегодня разрабатываются Минсельхозом, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

Всероссийское совещание, на котором обсуждают перспективы развития аграрного образования и науки, проходит в пятницу в Краснодаре. В нем участвуют ректоры 54 ведущих аграрных вузов России.

"Мы сегодня готовим новые подходы в части оценки наших аграрных вузов"… — сообщил в ходе совещания Лебедев. Он отметил, что сегодня рейтинг аграрных вузов составляется по 18 базовым показателям, где за основу взяты критерии Минобразования РФ.

"До конца года… мы доложим новые подходы", — сказал в ходе совещания Лебедев. Он сообщил, что сформируется три основные группы: "кто-то будет заниматься бакалавриатом… кто-то… прикладной наукой и высшим образованием, а кто-то… всем циклом всем циклом высшего образования".

"И, безусловно, оценка будет происходить… У нас есть предложение: мы будем докладывать по рейтингу внутри групп… Будем принимать и рекомендовать и кадровые решения. И те площадки, которые будут у нас последними в рейтинге… мы будем рекомендовать, структурно менять… превращать в филиалы каких-то сильных ведущих университетов", — сообщил в ходе совещания Лебедев.