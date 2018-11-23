Рособрнадзор лишил госаккредитации Южно-Уральский аграрный университет

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишил государственной аккредитации Южно-Уральский государственный аграрный университет по направлениям "экономика и управление", а также "образование и педагогические науки", сообщили в пресс-службе ведомства.
Направления, по которым вуз был лишен аккредитации, — экономика и управление, образование и педагогические науки.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.