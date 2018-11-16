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НИЯУ МИФИ стал одним из вузов-организаторов олимпиады "Я – профессионал"

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© Фото : НИЯУ МИФИНациональный исследовательский ядерный университет МИФИНациональный исследовательский ядерный университет МИФИ
© Фото : НИЯУ МИФИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" стал одним из вузов-организаторов олимпиады "Я – профессионал" для российских студентов и недавних выпускников вузов по направлению "Ядерные физика и технологии".

Студенты на занятиях. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Более 350 тыс студентов зарегистрировались на олимпиаду "Я – профессионал"
Ожидается, что участники, выбравшие это направление, продемонстрируют глубокие знания в области математики и физики, солидные инженерные и исследовательские компетенции.

Одновременно НИЯУ МИФИ выступает соорганизатором по 8 из 54 направлений олимпиады: "Математика", "Физика", "Машиностроение", "Электро- и теплоэнергетика", "Фотоника", "Цифровое проектирование и моделирование", "Арктические технологии", "Управление в технических системах".

В рамках успешно стартовавшей в 2017 году масштабной образовательной олимпиады нового формата "Я – профессионал" сделана попытка интегрировать все олимпиадные активности вузов на единой площадке. По мнению ассистента Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, члена методической комиссии олимпиады "Я — профессионал" Максима Делова, "она оказалась успешной".

"Единую площадку гораздо проще распространять, рекламировать", – считает он. При этом у вузов-организаторов олимпиады расширяются возможности по привлечению "лучших из лучших" учащихся из регионов к обучению в своих учебных заведениях.

Где учатся победители олимпиад
© РИА Новости, Инфографика
Где учатся победители олимпиад
Пополняя состав слушателей ведущих вузов, дипломанты и участники олимпиады вносят свою лепту в развитие их научного потенциала. "К примеру, НИЯУ МИФИ не просто образовательная организация, это научно-исследовательский институт. Большое число работ в рамках ядерных тематик в стенах МИФИ производится по заказу коллег из Госкорпорации "Росатом", Российской академии наук", – пояснил эксперт.

Поэтому и студентов, по его словам, в вузе воспринимают как своих коллег по совместным проектам. Он уточнил, что "этим летом набор в магистратуру МИФИ процентов на шестьдесят, как минимум, состоял из выпускников других вузов".

Отборочный онлайн-этап олимпиады, который можно пройти дистанционно из любой точки мира, стартует 23 ноября. Затем финалистов ждут зимние школы и заключительный этап, который пройдет в более чем 50 городах страны. Победители будут определены весной 2019 года. Число направлений олимпиады-2018 увеличилось с 27 до 54, а к вузам-организаторам присоединились 11 ведущих университетов РФ. В их числе МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ "МИСиС", РТУ МИРЭА, НГПУ им. Минина.

Среди ключевых нововведений этого года – масштабная образовательная программа. Ожидается, что до конца ноября вузы-организаторы проведут 162 вебинара, помогающие участникам сориентироваться в тематике и уровне заданий. Студенты также смогут присоединиться к занятиям по soft skills: с октября по май пройдут 21 вебинар и 17 очных тренингов.

ИНТЭЛ НИЯУ МИФИ
© Фото : НИЯУ МИФИ
Фотоника и бионанотехнологии – профессии будущего, считают в МИФИ
В 2018–2019 учебном году дипломанты состязания получат денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов. А получение профиля в Национальной базе "Я – профессионал" предоставит им возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Олимпиада "Я – профессионал" является частью открытой платформы "Россия – страна возможностей". Первый сезон ее работы завершился в марте 2018 года одноименным всероссийским форумом. Лучшие участники олимпиады лично встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 мая 2018 года он подписал указ о создании автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". В настоящее время в нее входит 14 проектов для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.

Олимпиада "Я – профессионал" получила в 2017 году 295 тыс. заявок на участие по 27 направлениям. Ее организаторами выступили Российский союз промышленников и предпринимателей и "Деловая Россия" совместно с десятью ведущими университетами. Технический партнер проекта – компания "Яндекс".

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