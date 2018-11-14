МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Идея создания национального совета по государственной аккредитации вузов "звучит привлекательно", но все решения по этой инициативе должны быть тщательно выверены, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на совещании Российского союза ректоров в МГУ.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий предложил создать национальный совет по государственной аккредитации вузов. По его словам, в нем будут принимать участие представители различных сообществ, ассоциаций, Академии наук, работодателей. Этот совет утверждал бы методику самой экспертизы аккредитации, пояснил Садовничий.

Как отметил Кравцов, идея создания такого совета "звучит привлекательно".

"Но вопрос в реализации, и как это будет организовано. Я еще раз говорю, что здесь должны быть по всем вопросам государственной регламентации и аттестации выверенные решения. Эти решения затрагивают не только федеральные, но и региональные вузы", — сказал Кравцов журналистам после совещания.

В свою очередь замминистра науки и высшего образования Марина Боровская призвала обратить внимание на уровень подготовки экспертов, которые приезжают в вузы. "Может, нам стоит посмотреть, сколько у нас с вами экспертов в ведущих вузах? Ведь они же эксперты не только в Рособрнадзоре, они эксперты и в РАН, и в Академии образования. Тогда у нас появится единое экспертное поле", — сказала Боровская.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования прорабатывает предложения по изменениям в системе государственной аккредитации вузов. В мае Российский союз ректоров сообщил, что работает над предложениями по изменению системы аккредитации вузов.