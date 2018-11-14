МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Идея создания национального совета по государственной аккредитации вузов "звучит привлекательно", но все решения по этой инициативе должны быть тщательно выверены, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на совещании Российского союза ректоров в МГУ.
Как отметил Кравцов, идея создания такого совета "звучит привлекательно".
"Но вопрос в реализации, и как это будет организовано. Я еще раз говорю, что здесь должны быть по всем вопросам государственной регламентации и аттестации выверенные решения. Эти решения затрагивают не только федеральные, но и региональные вузы", — сказал Кравцов журналистам после совещания.
Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования прорабатывает предложения по изменениям в системе государственной аккредитации вузов. В мае Российский союз ректоров сообщил, что работает над предложениями по изменению системы аккредитации вузов.