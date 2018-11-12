Кравцов: объединение лицензирования и госаккредитации вузов нужно обсуждать

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вопрос объединения государственной аккредитации вузов и лицензирования требует детального и всестороннего обсуждения, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Ранее в министерстве науки и высшего образования России предложили объединить процедуру лицензирования и государственной аккредитации вузов.

"Вопрос требует детального и всестороннего обсуждения. Это тот случай, когда нужно тщательно взвесить все "за" и "против" такого предложения, учесть мнение экспертов", — сказал Кравцов журналистам, комментируя инициативу.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования прорабатывает предложения по изменениям в системе государственной аккредитации вузов. В мае Российский союз ректоров сообщил, что работает над предложениями по изменению системы аккредитации вузов.