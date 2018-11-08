В Минобрнауки отметили рост числа российских вузов в рейтингах THE

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, комментируя новые предметные рейтинги британского издания THE, отметила, что присутствие вузов РФ в этих рейтингах свидетельствует о конкурентоспособности российской системы образования.

Седьмого ноября в рамках Саммита передовых научных исследований Times Higher Education "Трансформация в исследовательские площадки мирового уровня в области естественных наук", организованного в партнерстве с НИТУ "МИСиС", издание обнародовало результаты предметных рейтингов по четырем направлениям: "Науки о жизни", "Физические науки", "Психология" и "Науки о медицине и здоровье". По сравнению с прошлым годом, российские вузы значительно увеличили своё присутствие в этих рейтингах.

"Сегодня наши вузы уверенно выходят на мировой рынок и становятся конкурентоспособными на мировом рынке. Вот буквально вчера состоялось очередное объявление предметных рейтингов Times Higher Education (THE). Эти рейтинги касались естественнонаучных направлений подготовки, и мы видим, как уверенно появляются российские вузы в этих историях, видим, как партнёры зарубежные имеют интерес к российскому образованию", — заявила Боровская на круглом столе в Совете Федерации.