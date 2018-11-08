Студентка: самый крутой факультет в СПбГУ курирует бывший министр финансов

Возможность поставить "зачет" ("незачет") своему профессору, кафедре и даже целому вузу предоставляет студентам портал "Типичный абитуриент". Развернутые анонимные отзывы (студенческие "сливы") тщательно проверяются, выстраиваются в рейтинги. Предлагаем обзор "сливов", оставленных пользователями сайта "Типичный абитуриент", – студентами Санкт-Петербургского государственного университета.

Среди отзывов о вузе: 47 процентов положительных, 18 процентов отрицательных, 35 процентов нейтральных. В рейтинге портала он занимает шестую строчку с 44 баллами после НИЯУ "МИФИ", МГИМО, МГЮА им. О.Е. Кутафина, Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Студенты, судя по их словам, в целом положительно оценивают профессорско-преподавательский состав и уровень преподавания в университете, в котором учились и работали Дмитрий Менделеев, Иван Тургенев, Иван Павлов, Петр Столыпин, Александр Блок. Молодым людям льстит демонстрируемое педагогами отношение к ним, как ко взрослым, равным себе гражданам. Воспитательных бесед здесь не проводят, за посещаемостью не следят. По отдельным дисциплинам она входит в общую шкалу оценки как одна из неотъемлемых компонент (например, оценивается в 10 баллов из 100).

Многие преподаватели совмещают чтение лекций с работой в крупных компаниях, например, в "Газпроме". "Профессора – профессионалы своего дела, лично мне не попадался ни один аспирант", – делится студент юридического факультета. Студент математико-механического факультета полагает, что в СПбГУ умело синтезируют старое и новое, "сочетая преподавание на двух языках".

Преобладание в штатном составе лекторов старой закалки в возрасте старше 50 лет оценивается положительно, так как представители советской высшей школы еще умеют радоваться интеллектуальному росту своих учеников.

К числу преимуществ СПбГУ относят фундаментальную библиотеку иностранной литературы: деловые книги на английском, французском, немецком, испанском и итальянском языках. Электронные читальные залы и компьютерные классы предоставляют богатый набор англоязычных баз и подписок от университета.

Определяя плюсы, авторы "сливов" причисляют к ним и разветвленные международные связи университета. Например, можно провести за рубежом семестр. Студенты выбирают при этом обычно Финляндию, так как на автомобиле дорога от Санкт-Петербурга до Хельсинки займет несколько часов.

Выпускная государственная аттестация проводится в электронной системе Blac board. Так, на экономическом факультете испытуемым предлагают 15 тестовых и 7 открытых заданий. Проверка анонимная. В 2017 году на экзамене "полегло" 80 человек из 300. Автор другого "слива" отмечает, что ждать своего результата после госэкзамена приходится несколько недель.

Основные темы, вызывающие недовольство обучающихся, – небогатый выбор форм проведения досуга, его недостаток из-за высоких нагрузок и необходимость курсирования между учебными корпусами (всего их 170 в разных районах города). Оставляет желать лучшего состояние помещений, оборудования.

"Первый из них (минусов) – это достаточно скудная внеучебная жизнь. Она есть, но, во-первых, мало кто ей интересуется. А, во-вторых, особо не на чем разгуляться. Даже спортивных секций не так много", – пишет студентка экономического факультета.

Научные общества находятся в полумертвом состоянии, считает выпускник Института философии. Не всегда атмосфера, царящая в аудиториях, соответствует рангу университета. На защите курсовых сочинений на вас могут кричать. Был случай, когда из-за этого девушка упала в обморок. "На письма студентов большинство преподавателей не отвечает, не присылает правки, не советует конференции, не проводит семинары", – делится аноним.

Самый восторженный отклик оставила на портале студентка Факультета свободных искусств и наук. "Постоянно благодарю Бога за то, что я нашла такое место, и что я здесь учусь", – отмечает автор "слива", уточняя, что деканом этого факультета является Алексей Кудрин, бывший министр финансов.

"Здесь безумно круто… Это какая-то нереальная среда всяких интересностей и полезностей… Практически все обучение строится на исследовательской работе. Особенно люблю профессора Татьяну Черниговскую (биолог), невероятно интересно объясняет свой предмет. Это не те люди, которые отчитали с конспекта все, что там написано, и засобирались домой", – заключает она.

Официальный комментарий

Комментируя анонимные отзывы посетителей сайта "Типичный абитуриент", представители пресс-службы СПбГУ заверили, что государственная аттестация в университете проводится на высоком уровне. Это подтверждается мнением представителей профессиональных сообществ. Показательно, что в составе различных государственных экзаменационных комиссий СПбГУ – от 75 до 100 процентов потенциальных работодателей.

Правилами обучения установлено, что сроки проверки экзаменационных работ и объявления результатов не могут превышать одного рабочего дня. "Это требование неукоснительно соблюдается", – подчеркнули в вузе.

В связи со "сливами" пользователей сайта, выразивших неудовлетворенность программой досуговых активностей, в пресс-службе сообщили, что ежегодно в Санкт-Петербургском государственном университете проходит около 400 внеучебных мероприятий. Универсанты сами активно их организуют. Самые масштабные – ежегодная премия Crystal Awards, социально-культурный проект "Неделя добра", конкурсы "Мистер Смольный", "Мисс процессы управления", "Мисс политология". Проводятся студенческие научные конференции и практико-ориентированные конкурсы. Например, ежегодная студенческая конференция – ролевая игра "Модель ООН", конференция TEDeX, Медицинская декада.

Вуз широко известен своими сборными командами по академической гребле, альпинизму, баскетболу, регби, футболу, плаванию. Открыты секции по алтимату, бадминтону, шахматам, силовому многоборью, хоккею на траве.

В пресс-службе отметили, что учебное заведение активно использует информационные системы: электронное расписание, виртуальную приемную, систему поддержки учебного процесса Black board. Все дипломы вуза содержат QR-код, позволяющий потенциальным работодателям получить объективные сведения о выпускнике. В 2018 году завершится переход к электронным зачетным книжкам.

"В период обучения cтуденты могут защищать выпускные квалификационные работы в форме стартапа, пройти практику в университетских клиниках, пользоваться оборудованием ресурсных центров Научного парка СПбГУ, сдать международные экзамены по 13 европейским и трем восточным языкам", – добавили в пресс-службе.