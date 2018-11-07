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МГУ стал лучшим в трех предметных рейтингах по версии издания THE

(обновлено: 22:12 07.11.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлавное здание МГУ. Архивное фотоГлавное здание МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет (МГУ) стал лучших российским вузом в трех из четырех предметных рейтингах естественнонаучной направленности по версии британского издания Times Higher Education (THE), сообщили в пресс-службе проекта "5-100".

Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мартин Инс: участие в мировых рейтингах помогает университетам развиваться
В рамках саммита передовых научных исследований Times Higher Education "Трансформация в исследовательские площадки мирового уровня в области естественных наук", организованного в партнерстве с НИТУ "МИСиС", 7 ноября издание обнародовало результаты предметных рейтингов по четырем направлениям: "Науки о жизни", "Физические науки", "Психология" и "Науки о медицине и здоровье".

"В предметном рейтинге "Науки о жизни" российскую высшую школу представляют девять университетов, шесть из них – вузы – участники Проекта "5-100". Причем пять вузов – участников Проекта – ДВФУ, МФТИ, НГУ, Сеченовский университет, ТГУ – впервые вошли в данный рейтинг. Лучший результат показал МФТИ (201-250). Вуз, который второй год подряд удерживает позиции российского лидера в предметном рейтинге по физическим наукам, совершил прорыв, войдя в топ-250 лучших вузов мира в предметной области "Науки о жизни". Лидером среди российских вузов стал МГУ им. Ломоносова (126-150)", — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году 26 российских университетов вошли в предметный рейтинг по направлению "Физические науки", 16 из них – университеты проекта "5-100". Два вуза проекта входят в сотню лучших вузов мира в данной предметной области.

"Лучший результат среди российских вузов второй год подряд демонстрирует МФТИ (50-я позиция). За ним следуют НИЯУ "МИФИ" (78-я позиция) и МГУ им. Ломоносова (96-я позиция). Оба вуза улучшили свои результаты по сравнению с прошлым годом, поднявшись в рейтинговой таблице. В топ-200 входит НГУ (диапазон 151-175), в топ-300 – ТГУ и ТПУ (диапазон 201-250 и 251-300 соответственно). В топ-400 Россию представляют Университет ИТМО, КФУ и СПбПУ, вошедший в данный рейтинг впервые. Новичками рейтинга также стали ДВФУ, НГУ, НИТУ "МИСиС", РУДН, Самарский университет, УрФУ и Университет Лобачевского. В топ-500 лучших вузов мира по физическим наукам входит НИУ ВШЭ", — добавляется в сообщении.

Что касается предметного рейтинга "Психология", то существенный результат продемонстрировал НИУ ВШЭ (диапазон 151-175). Университет впервые вошел в данный рейтинг и сразу оказался в топ-200 лучших вузов мира в этой предметной области. Российскую высшую школу в рейтинге представляют также МГУ (диапазон 101-125) и СПбГУ (диапазон 201-250).

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Минобрнауки отметили успех российских вузов в рейтинге QS
"Четыре вуза – участника проекта "5-100" входят в число ведущих университетов мира по направлению "Науки о медицине и здоровье". КФУ, НГУ, РУДН и Сеченовский университет вошли в этот рейтинг впервые. Российскую высшую школу в рейтинге представляет также МГУ им. Ломоносова (диапазон 301-400)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе проекта также отметили, что за последний год российские университеты расширили свое представительство как в данных предметных рейтингах, так и в некоторых ранее опубликованных предметных рейтингах THE, в том числе по направлениям: "Образование" и "Социальные науки".

Проект "5-100" был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.

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