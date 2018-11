ЮФУ призвал не судить о вузе на основе рейтинга U.S. News

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Рейтинг вузов U.S. News Best Global Universities не может однозначно рассматриваться как подтверждение успешности вуза, говорится в ответе Южного федерального университета на запрос РИА Новости.

Медиакомпания U.S. News & World Report опубликовала в конце октября очередной рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities. В общий рейтинг вошли 14 российских университетов. Южный федеральный университет, который попал в этот рейтинг в прошлом году, в этот раз в нем отсутствует.

"Результаты рейтинга определяются методологией, которая неизбежно накладывает ограничения на полноту оценки, и сам рейтинг не может однозначно рассматриваться подтверждением успешности университета", — говорится в ответе вуза на запрос.

Так, по информации ЮФУ, для обсуждаемого рейтинга 2018 года при оценке библиометрических характеристик (вносящих один из наиболее значимых вкладов в итоговое значение рейтинга) используются данные 2012-2016 гг., в то время как рост числа публикаций ЮФУ в 2017 и 2018 годах составил более 15 процентов ежегодно.

Кроме того, в других рейтингах наблюдается положительная динамика позиций ЮФУ. В рейтинге QS за последний год в общероссийском зачете Южный федеральный университет расположился на 18 месте, а на мировом уровне — в диапазоне 531-540. В 2017 году ЮФУ находился в зоне 551-600.

"Для университета эти результаты рейтинга являются всего лишь одним из примеров независимой оценки, приоритетом университета является реализация долгосрочной стратегии, отраженной в программе развития", — отмечается в документе.

Рейтинг U.S. News Best Global Universities фокусируется в основном на академических исследованиях университетов, а также общемировой репутации. Рейтинг выпускается уже более 30 лет — для американских университетов, в международном формате выходит с 2014 года. Общий рейтинг U.S. News Best Global Universities охватывает топ-1250 университетов из 74 стран.