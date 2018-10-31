ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Навигатор абитуриента
Навигатор абитуриента

В Минобрнауки отметили успех российских вузов в рейтинге QS

01222
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Архивное фотоВид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министерство высшего образования и науки отметило успехи российских университетов в рейтинге высших учебных заведений стран Восточной Европы и Центральной Азии по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS EECA), подчеркнув, что всем вузам страны следует прилагать усилия для повышения продуктивности исследований.

Аудитория вуза
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пять российских вузов вошли в предметный рейтинг THE по гуманитарным наукам

Как отметили в пресс-службе министерства, всего в рейтинг "QS University Rankings: Восточная Европа и Центральная Азия" вошло 86 российских университетов. При этом за последний год первые два места в рейтинге остались неизменными: их занимают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Санкт-Петербургский государственный университет, находившийся в 2017 году на четвертой позиции, переместился на одну позицию вверх. Таким образом, российские университеты являются лидерами данного рейтинга.

"Несмотря на высокую конкуренцию, особенно в высших рейтинговых диапазонах (в топ-100), за последний год в топ-100 рейтинга девять университетов продемонстрировали положительную динамику, один университет – Российская экономическая школа – ранее не представленный в рейтинге, сразу вошел на 94-ю позицию", — отметили в министерстве.

Кроме того, по ряду показателей, таким как доля иностранных студентов, доля иностранных сотрудников, соотношение научно-педагогического состава и доля сотрудников со степенью PhD, росийские вузы входят в топ-50 вузов региона, что говорит среди прочего о качестве преподавания на международном уровне и отражает усилия университетов по обеспечению высоких стандартов научной поддержки.

Главное здание МГУ
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мнение о российских вузах в мировом рейтинге: есть еще, куда расти

"Мы также видим, что вузы работают и реализуют меры, которые направлены на повышение продуктивности исследований, обеспечение открытости исследовательской деятельности университетов, а также развитие международных научных связей. Конечно, подобные усилия нужно наращивать всем нашим вузам", — добавили в Минобрнауки.

Также министерство считает, что российским университетам необходимо предпринимать дополнительные шаги в этом направлении, обращая отдельное внимание на то, как часто статьи, опубликованные университетом, цитируются другими исследователями по всему миру. Кроме того, вузам крайне важно продолжать начатую работу по повышению своей академической репутации, отмечает министерство.

Комментировать
Навигатор абитуриента
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена