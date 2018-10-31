Выпускников медвузов в РФ предложили обязать работать по распределению

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба предложил обязать выпускников медицинских вузов в РФ работать несколько лет по распределению для ликвидации дефицита кадров.

"ФМБА России придерживается позиции, что если обучение в вузе прошло за государственный счет, то необходимо отработать это три-пять лет по распределению, как это было в прошлом периоде", — заявил Уйба на выездном заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Он добавил, что в качестве эксперимента также предлагается создать в некоторых вузах несколько учебных групп, выпускники которых будут распределяться в любую медицинскую организацию ФМБА России, где есть потребность в кадрах. В этом случае выпускники не будут привязаны к конкретной организации, как это происходит в случае с целевым набором в вузы.

По данным руководителя ФМБА, в 2018 году по договорам целевого приема в медицинские вузы поступили 850 человек. Однако только 50% выпускников из регионов вернулись для продолжения работы в учреждения, которые их направили на обучение.