МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) стала единственным российским вузом в предметном рейтинге по социальным наукам и здравоохранению по версии U.S. News Best Global Universities, улучшив свое положение на 23 позиции, сообщили в пресс-службе ВШЭ.

Как отметили в пресс-службе вуза, Высшая школа экономики значительно улучшила свой прошлогодний результат в предметном рейтинге по математике, поднявшись до 107-го места. Также ВШЭ выросла в институциональном рейтинге U.S. News Best Global Universities и в предметном рейтинге Social Sciences and Public Health.

"ВШЭ поднялась в рейтинге по математике на 37 мест и находится на третьем месте среди российских университетов. В институциональном рейтинге рост составил 61 позицию, а по социальным наукам и здравоохранению — 23 позиции, при этом ВШЭ — единственный российский вуз в этом предметном рейтинге", — сообщили в пресс-службе.

Американская медиакорпорация U.S. News публикует как глобальный рейтинг университетов, в котором они оцениваются сразу по всем направлениям деятельности, так и предметные рейтинги по 22 предметным областям. В этом году общий рейтинг U.S. News включает 1250 университетов из 75 стран.