14 российских вузов вошли в рейтинг U.S. News Best Global Universities 2019

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Четырнадцать российских вузов вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019, таким образом представительство РФ в нем уменьшилось на один вуз.

Медиакомпания U.S. News & World Report опубликовала очередной рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities 2019. Согласно результатам исследования, в общий рейтинг вошли 14 российских университетов. Лучшие позиции заняли Московский государственный университет им. Ломоносова (275 место), НИЯУ МИФИ (419), Новосибирский государственный университет (433) и Московский физико-технический институт (460).

Три из первой четверки российских вузов показали значительные улучшения в сравнении с 2018 годом. Так, НИЯУ МИФИ поднялся на 19 строчек, НГУ — на 38, а Московский физико-технический институт поднялся на 74 строки. При этом показатели МГУ упали в сравнении с прошлым годом, он опустился с 267 на 275 место.

Также в рейтинг попали десять следующих российских вузов: Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Уральский федеральный университет.

Рейтинг фокусируется в основном на академических исследованиях университетов, а также общемировой репутации. Рейтинг выпускается уже более 30 лет — для американских университетов, в международном формате выходит с 2014 года. Общий рейтинг U.S. News Best Global Universities охватывает топ-1250 университетов из 74 стран.