Российские вузы нарастили присутствие в мировых рейтингах в два раза

КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Российские университеты нарастили присутствие в мировых рейтингах в два раза за последние пять лет, а по отдельным предметам – десятикратно, сообщил журналистам в пятницу научный руководитель Московской школы управления Сколково, заместитель председателя совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России Андрей Волков.

Одиннадцатое заседание Совета по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов России ("Проект 5-100") открылось в пятницу в Калининграде, в течение двух дней участникам предстоит сформировать для Минобрнауки рекомендации по продолжению господдержки, а для вузов — актуальные предложения по повышению конкурентноспособности.

"По оценке зарубежных коллег, а не только Совета, Россия за пять лет сделала удивительный прогресс. Мы всегда недовольны, хотим больше, но примерно в два раза Россия за пять лет нарастила присутствие в топовых рейтингах, а если мы возьмем конкретные предметы – физику, астрономию, математику, то мы шагнули с двух университетов до 20. Десятикратный рост", — сказал Волков.

Он отметил, что в мире примерно 40 тысяч университетов, 200 миллионов студентов и Россия показывает достаточно хорошие результаты.

"Из 40 тысяч университетов попасть в первую сотку — это все равно, что выиграть золотую медаль на олимпиаде, это очень конкурентный мировой рынок – конкуренция за лучших людей, лучших преподавателей, исследователей, и Россия здесь смотрится очень неплохо", — добавил Волков.

Проект "5-100" был создан в 2012 году во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.