Учащиеся 1,8 тыс школ РФ узнают о профессиях будущего и новых технологиях

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости/Прайм. Учащимся более 1,8 тысячи российских школ из 412 городов расскажут о профессиях будущего, а также о больших данных, блокчейне, искусственном интеллекте и новых технологиях, лекции пройдут в рамках "Урока Национальной технологической инициативы (НТИ)", говорится в сообщении организатора проекта Российской венчурной компании (РВК).
Наибольшее число заявок на проведение урока подали школы Санкт-Петербурга – 240 учебных учреждений включили его в программу. В первую тройку городов по числу заявок школ вошли также Новосибирск (163 школы) и Москва (свыше 140).
"Урок НТИ" рассчитан на учащихся 8-10 классов. В рамках него школьников познакомят с НТИ, расскажут о профессиях будущего и привлекут их к решению актуальных инженерных задач. Всего школам предлагается шесть вариантов урока, соответствующих всем направлениям НТИ. Среди них "Информация", "Техника", "Экология", "Человек", "Производство" и "Инфраструктура", — сообщается в релизе.
"Например, на уроке "Техника" школьникам расскажут о развитии беспилотного транспорта и машинного зрения. По направлению "Человек" познакомят с бионическими технологиями, превентивной медициной и редактированием генома. По теме "Природа" учащиеся узнают о перспективных способах повышения биопродуктивности в сельском хозяйстве, сохранении биоразнообразия Земли через анализ космических снимков", — поясняется в сообщении.
В рамках "Урока НТИ" школьников также пригласят принять участие в инженерных состязаниях — Олимпиаде НТИ. Победители 13 из 19 профилей получат 100 балов ЕГЭ по физике, математике, биологии, химии, информатике или географии. Победа в Олимпиаде НТИ также дает преимущества при поступлении в ведущие технические вузы. На сегодняшний день заявки на участие в Олимпиаде подали свыше 15 тысяч школьников.
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