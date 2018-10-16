МГУ занял шестое место в рейтинге вузов стран БРИКС по версии QS

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим российским вузом в рейтинге образовательных учреждений стран БРИКС по версии аналитической компании Quacquarelli Symonds (QS), заняв шестую строчку, сообщили в пресс-службе проекта 5-100.

"Международная аналитическая компания QS Quacquarelli Symonds, составитель самого авторитетного в мире рейтинга университетов, выпустила ежегодный рейтинг университетов стран БРИКС в 2019 году. МГУ имени Ломоносова стал лучшим университетом рейтинга за пределами Китая. МГУ занял шестое место, на одну строчку ниже, чем в прошлом году. В общей сложности в рейтинг университетов быстро развивающихся экономик вошел 101 российский вуз", — говорится в релизе.

Среди представителей высшего образования БРИКС лидирует Китай: в рейтинг вошли 113 китайских вузов, при этом верхняя пятерка полностью принадлежит КНР.

Отмечается, что работодатели по всему миру положительно отзываются об уровне подготовки российских выпускников по сравнению с выпускниками других стран БРИКС: 13 из 50 лучших результатов по показателю "востребованность среди работодателей" принадлежат российским университетам, при этом верхнюю строчку занимает МГУ имени Ломоносова с результатом в 100 баллов из 100 возможных.

Кроме того, рейтинг показал, что российские университеты не успевают за своими конкурентами из стран БРИКС в сфере научной деятельности и влиянию на научные разработки.

"В топ-50 по показателям "число научных работ на число преподавателей" (измеряет объем научных исследований) и "индекс цитирования научных работ" (измеряет влияние научной деятельности вуза) не вошел ни один российский вуз", — отмечается в релизе.

Добавляется, что из 24 российских вузов, которые попали в топ-100 рейтинга, 15 являются участниками проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 5-100. Лидером среди вузов проекта в рейтинге стал НГУ (12-я позиция), второе место занимает ТГУ (19-я позиция), третье – МФТИ (21-я позиция).

Также в сотню лучших вузов стран БРИКС также входят НИЯУ МИФИ (30-я позиция), ВШЭ (37-я позиция), ТПУ (39-я позиция), НИТУ "МИСиС" (54-я позиция), СПбПУ (56-я позиция), УрФУ (58-я позиция), КФУ (60-я позиция), Университет ИТМО (64-я позиция), Университет Лобачевского (69-я позиция), РУДН (76-я позиция), Самарский Университет (86-я позиция) и ДВФУ (87-я позиция).