Вузы получат господдержку на обучение специалистов для цифровой экономики

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Университеты смогут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства при разработке образовательных модулей по подготовке и переподготовке специалистов для цифровой экономики, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

"Учебные заведения, университеты смогут рассчитывать на финансовую поддержку государства, которое будет разрабатывать именно такого плана образовательные модули (для подготовки и переподготовки специалистов в области цифровой экономики – ред.). Более того, в следующем году "Университет 20.35" проведёт соответствующий конкурс, и вузы, которые его пройдут, смогут предлагать на платформе университета свои образовательные модули для подготовки и переподготовки специалистов", — сообщил он в кулуарах московского международного форума "Открытые инновации".

По словам спецпредставителя президента РФ, предполагается, что похожие программы для топ-менеджмента частных компаний будут развёрнуты на базе школы управления "Сколково".

"Кроме того, любые частные операторы и университеты, которые будут открывать подобные программы, смогут рассчитывать на помощь и в рамках деятельности АНО "Цифровая экономика", и центра компетенций по кадрам, помощь как организационную, так и экономическую, в том числе финансовую, и использование современных технологических платформ. Мы открыты к предложениям любого рода операторов, которые захотят развернуть такого рода программы", — рассказал он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".