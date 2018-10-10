Котюков: онлайн-образование сможет повысить качество высшего образования

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Онлайн-образование сможет повысить качество высшего образования в целом, а также расширить доступность и возможности для самообучения, заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов на международной образовательной конференции EdCrunch 2018 рассказал, что вуз полностью отказывается от чтения лекций — вместо них преподаватели будут записывать онлайн-курсы.

Позднее Котюков отметил, что внедрение онлайн-лекций должно проходить разумно и аккуратно. По его словам, министерство науки и высшего образования России прорабатывает вопрос о реализации части образовательных программ через онлайн-курсы.

"В задачи Минобрнауки России входит создание условий для развития качественного онлайн-образования, использование которого сможет повысить качество высшего образования в целом, расширить доступность и возможности для самообразования и студентов, и взрослых людей", — сказал Котюков, которого цитирует пресс-служба министерства.

По его словам, в рамках проекта "Современная цифровая образовательная среда" создается инфраструктура, которая позволит по принципу "одного окна" получить доступ к лучшему образовательному контенту, разработанному ведущими преподавателями и экспертами страны.

"На платформе "одного окна" реализуется система жестких требований, которая не позволяет публиковать некачественные онлайн-курсы. Сейчас на портале более 600 онлайн-курсов, которые вузы могут использовать при реализации своих образовательных программ, а студенты могут изучать в рамках самообразования или самостоятельной работы", — отметил Котюков.

"Кроме того, на данный момент у Минобрнауки России нет планов, связанных с переводом образовательных программ по общественно-гуманитарным или любым другим направлениям подготовки в онлайн-формат. Использование онлайн-курсов в процессе обучения – исключительно добровольная процедура, которая находится в зоне ответственности вузов и самих студентов", — подчеркнул министр.