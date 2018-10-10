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"Все профессии важны": а компьютерщики и сварщики еще и нужны

(обновлено: 09:12 10.10.2018)
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© Depositphotos / KzenonСварщик за работойСварщик за работой
© Depositphotos / Kzenon

МОСКВА, 10 окт ‒ РИА Новости. Результаты мониторинга соответствия профессионального образования потребностям рынка труда были представлены в МИА "Россия" в рамках круглого стола "Большие данные о профессиях в РФ: зачем и чему учиться, чтобы быть востребованным на региональных рынках труда".

Научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Сергей Валентей пояснил, что данное исследование было проведено в лаборатории облачных технологий и аналитики Больших данных РЭУ и показало, как соответствуют компетенции выпускников российских вузов запросам рынка труда. "За этим исследованием стоит серьезная наука: в режиме онлайн отслеживаются сотни тысяч вакансий, извлекаются доскональные данные из разных источников", ‒ отметил он, добавив, что в проекте используются только актуальные данные 2018 года.

Пятерка лидеров: меньше управленцев ‒ больше бухгалтеров

Большие данные о профессиях в РФ: зачем и чему учиться, чтобы быть востребованным на региональных рынках труда
© РИА Новости
Большие данные о профессиях в РФ: зачем и чему учиться, чтобы быть востребованным
По результатам мониторинга директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Смелов выделил 5 лидеров, по которым существует наибольшее количество вакансий – здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, физкультура и спорт, образование и наука, а также сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Исследование показало, что большинство российских вакансий (22%) касаются специалистов, имеющих высшее образование уровня бакалавриата. Выпускники бакалавриата в среднем получают на 3 тыс. рублей больше, чем люди, получившее среднее профессиональное образование.

Кроме того, эксперт рассказал, что основная масса вакансий в области информационных технологий связана со специалистами по двум направлениям подготовки ‒ "информатика" и "вычислительная техника": таких вакансий в России на сегодняшний день 59 тысяч. "Это очень большая цифра, это выпускники всех специальностей всех вузов Дальнего Востока", ‒ подчеркнул он.

Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Ректор МГУ назвал профессии, которые будут востребованы в будущем
Детальный анализ направления "экономика и управление" показал, что наиболее востребованы не экономисты макроуровня, а обычные бухгалтеры (25%) и смежные с ними специалисты в области закупок. "Управленцев для крупных предприятий требуется всего 30 человек в год, и они легко вычисляются по зарплате 500 тыс. рублей в месяц", ‒ добавил директор центра.

По его мнению, абитуриенты с помощью результатов мониторинга могут понять, какие специалисты востребованы в конкретном регионе, а Министерство образования должно использовать эти данные при распределении контрольных цифр приема в российских вузах.

Судьба профессий

Работник почтамта пересчитывает деньги
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Росстат назвал самую низкооплачиваемую работу
Директор по развитию системы профессиональных стандартов НИИ труда и социального страхования Ирина Волошина заявила о большом интересе к результатам исследования.

"Последнее время появилось понятие "судьба профессии": одни профессии умирают, другие зарождаются. Экспертные прогнозы востребованности тех или иных специалистов на рынке труда часто не совпадают с действительностью", ‒ отметила она, добавив, что серьезных исследований и статистических данных на эту тему практически не было. "Чаще всего речь идет об экспертном мнении, но сегодня эксперт считает так, а завтра ‒ иначе. Между тем, молодому человеку необходимо определяться уже сегодня, а значит, ему нужны актуальные данные востребованности профессий", ‒ подчеркнула она.

Современный офис в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Названы самые доходные в России профессии
Исследование, проведенное РЭУ им. Плеханова, позволило получить не только информацию о количестве вакансий в разрезе субъектов РФ, но и сведения о среднем уровне заработной платы в разрезе профессий. Оказалось, что наиболее высокие зарплаты у специалистов в области компьютерных технологий (средняя зарплата по России составляет 54 тыс. рублей в месяц). На втором месте – финансисты и экономисты. На третьем месте ‒ сварщики. Специалисты, которые работают на современном сварочном оборудовании, на аппаратах лазерной сварки и пр., получают в среднем 44 тыс. рублей в месяц.

"Не случайно у сварщиков достаточно высокие зарплаты, ведь эта профессия — одна из трех наиболее востребованных в стране", ‒ отметила Ирина Волошина, подчеркнув, что зарплаты всегда определяются востребованностью профессии на рынке труда.

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