Большие данные о профессиях в РФ: зачем и чему учиться, чтобы быть востребованным

Мультимедийный круглый стол на тему: "Большие данные о профессиях в РФ: зачем и чему учиться, чтобы быть востребованным на региональных рынках труда".

Участники:

— научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей ВАЛЕНТЕЙ;

— директор по развитию системы профессиональных стандартов НИИ труда и социального страхования Ирина ВОЛОШИНА;

— директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов Российской Федерации РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел СМЕЛОВ;

— старший научный сотрудник научной лаборатории облачных технологий и аналитики больших данных Сергей БЕЛОВ.

1 октября вузы России опубликовали правила приема, и абитуриенты уже готовятся сделать свой выбор в пользу тех или иных направлений подготовки. Чему и где учиться, чтобы затем не остаться без работы? Стоит ли уезжать из своего региона? Как в поисках ответов на данные вопросы может помочь единственная сегодня в России система мониторинга соответствия кадровых потребностей работодателей уровню подготовки специалистов? О чем говорят первые результаты анализа соответствия потребностей региональных рынков труда номенклатуре специальностей профессионального образования?