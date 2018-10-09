Голикова: объединение лицензирования и госаккредитации вузов нужно обсудить

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Можно рассмотреть возможность объединения процедуры лицензирования и аккредитации вузов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе собрания членов ассоциации "Глобальные университеты", в которую входят ведущие российские вузы.

"Можно было бы сегодня в рамках этой рабочей группы поставить вопрос о том, чтобы объединить процедуры лицензирования и аккредитации, поэтому я изначально начала с определения того, что это есть сегодня по законодательству и как это устроено. Понятно, что они разорваны во времени: лицензирование — навечно, аккредитация – на 6 или 12 лет в зависимости от программ. Но тем не менее, как мне кажется, такая постановка вопроса заслуживает обсуждения, тем более, что она позволит существенно снизить административную нагрузку и издержки проведения всех контрольных мероприятий", — сказала Голикова.

Члены ассоциации "Глобальные университеты" в свою очередь предложили объединить эти процедуры в общую систему оценки качества, соответствующая инициатива есть в проекте решения ассоциации, подготовленном для передачи в правительство России, Минобрнауки и Рособрнадзор и предоставленном участникам заседания.

"По вопросу "О новой модели аккредитации российских вузов" предлагается объединение процедур лицензирования и государственной аккредитации в общую систему оценки качества", — говорится в документе.

Согласно проекту, при лицензирования предлагается "давать образовательной программе также и базовый уровень аккредитации, который можно повысить или подтвердить, пройдя независимую оценку образовательных результатов студентов бакалавриата (на втором-третьем году обучения)".