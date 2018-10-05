Садовничий: госаккредитацию вузов в РФ нужно совершенствовать

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Отменять государственную аккредитацию вузов нельзя и неправильно, ее надо совершенствовать, считает ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Мы присутствовали при обсуждении этого вопроса у (премьер-министра РФ) Дмитрия Анатольевича (Медведева), группа ректоров, и между собой обсуждаем. Моя позиция — безусловно, отменять государственную аккредитацию как класс неправильно, это ошибка и нельзя. Речь идет о совершенствовании этой системы и усилении роли экспертных посылов", — сказал Садовничий, отвечая на вопрос, как он относится к идее объединения госаккредитации и лицензирования вузов, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В мае стало известно, что Российский союз ректоров работает над предложениями по изменению системы аккредитации вузов.