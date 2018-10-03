Работа мечты: что сделать уже сейчас, чтобы получить ее в будущем

Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (49)

Как найти работу мечты? В какие вузы пойти учиться? И стоит ли вообще получать высшее образование? Об этом артековцы из медиаотряда детского лагеря "Лесной" поговорили с Аленой Владимирской — основательницей агентства социального рекрутинга Pruffi и "главным хантером рунета".

— Как вы считаете, что такое работа мечты?

— Это та работа, где вам все время интересно. Не бывает так, что вам всегда будет легко и хорошо. Любая работа — это миллионы сложностей и проблем, но, в целом, она должна вам очень нравиться.

— Как найти работу мечты?

— Во-первых, надо понять, что вам больше всего нравится делать и что лучше всего получается. Это взаимосвязано. А дальше надо понять, в какой компании, в какой отрасли можно применить свои умения. Например, у вас хорошо получается играть в компьютерные игры. Можно стать продюсером, дизайнером, программистом, СММщиком, менеджером в компании-разработчике игр. А где этому учат? Что я должен изучить? Вот когда вы это поймете, тогда и сложится общая картинка.

— А чем нужно заниматься уже сейчас, чтобы в будущем получить работу мечты?

— Все время смотреть на разные профессии для того, чтобы понимать, в чем вы талантливы и что вам интересно. Максимально расширять кругозор, обязательно учить английский, учиться адаптивности. Также узнавать про лучшие университеты, чтобы там и получать образование.

— А какие профессия и специальность сейчас самые востребованные?

— Прежде всего, все, что связано с IT. Это программисты и похожие специальности. Также все, что связано с активными продажами: менеджер по продажам, коммерческие директора и так далее.

— А что делать, если работа твоей мечты не востребована на рынке труда?

— Искать новое воплощение этой работы. Допустим, я работаю бухгалтером. Это все меньше и меньше востребовано, сейчас нужны финдиректора. Смотрите, как меняется ваша профессия и меняйтесь быстрее.

— В одном из интервью вы сказали, что "вузы готовят безработных".

— Во многом да.

— Что вы имели в виду, и стоит ли вообще получать высшее образование?

— Высшее образование получать стоит. Есть профессии, в которых вас не допустят до работы без диплома. Например, юристы, врачи. Есть разные вузы: хорошие, диплом которых ценен, и не очень. Во многих университетах учат старым навыкам. Например, маркетинг очень сильно изменился, сейчас нужен digital-маркетинг. Надо очень грамотно, очень правильно выбирать вуз. Это, прежде всего, вузы из списка топ 5, 100 лучших вузов страны. Надо понимать, зачем вы туда идёте. Не полагайтесь только на вуз, старайтесь самостоятельно овладевать современными знаниями. У нас в стране хорошее фундаментальное образование, а вот современные навыки даются очень плохо.