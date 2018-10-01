РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Навигатор абитуриента
Навигатор абитуриента

Студенты РЭУ им. Плеханова рассказали всю правду о вузе

(обновлено: 10:20 01.10.2018)
08302
© Фото : ЦККиСО РЭУ им. Г. В. ПлехановаРоссийский экономический университет имени Г.В. ПлехановаРоссийский экономический университет имени Г.В. Плеханова
© Фото : ЦККиСО РЭУ им. Г. В. Плеханова

Многие абитуриенты считают анонимный отзыв ("слив") студентов об alma mater самым достоверным источником знаний о вузе. Такие "сливы", по мнению экспертов, позволяют также и самому университету точнее выстроить свою текущую политику и практику. Предлагаем обзор "сливов", оставленных пользователями сайта "Типичный абитуриент" (обновляется несколько раз в течение года), от студентов Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова – первого российского вуза, удостоенного четырех звезд из пяти возможных в рейтинге QS Stars University Rating.

Среди отзывов о вузе 74% положительных, 24% отрицательных и 3% нейтральных. В рейтинге сайта он занимает пятую строчку с 46 баллами после НИЯУ МИФИ, МГИМО, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Перевела стрелки: как будущий генетик поменяла путь, не меняя цель
Судя по отзывам, студенты ценят то, что вуз расположен в центре города, в пяти минутах пешком от метро. Все корпуса сосредоточены по одному адресу и примыкают друг к другу – никуда не нужно ездить. Студенты отмечают чистоту, хорошо оснащенные светлые и просторные аудитории после капитального ремонта.

Преподаватели требовательные. Многие учащиеся признаются, что учиться крайне сложно. Приходится посещать вуз шесть раз в неделю, много задают. Но если что-то непонятно, всегда можно подойти после "пары" к педагогу с вопросами. Организованы приемные часы.

В вузе действует балльно-рейтинговая система оценки знаний. Она предусматривает принцип суммирования лучших результатов. При освоении предмета можно набрать не более 100 баллов. Так, посещение оценивается в 20 баллов, столько же начисляется за творческий рейтинг (подготовку докладов, активность на семинарах) и так далее.

Егор Кислицын с отцом и дедушкой
© Из личного архива Андрея Кислицына
Боролись всей семьей: история поступления в вуз, рассказанная папой
Эта система применима абсолютно ко всем студентам и дисциплинам. Кто-то ею доволен, кто-то — нет. Авторы "сливов" в основном одобряют данную модель, признавая, что она позволяет адекватно оценить знания. Хотя многое зависит от личности преподавателя, считают они. Хороший профессор в их представлении тот, кто хорошо отвечает на вопросы, знает свое дело, интересно ведет семинары.

Покорением вершин знаний жизнь студента РЭУ не исчерпывается. В университете огромное количество секций, активный студсовет. Есть и бассейн, где для студентов очень хорошие скидки. Можно выбрать спортивный зал: для пилатеса, тренажерный, бойцовский, а также бильярд. Есть своя парикмахерская и маникюрный салон.

Вместе с тем студентка факультета менеджмента отмечает, что в разгар учебного года "дикие очереди будут ждать вас везде: в столовых и вендинговых автоматах (которых, казалось бы, куча), туалетах, библиотеке и даже просто в проходах между корпусами".

Горожане гуляют на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Ралли Воркута-Питер-Киров": нелегкий путь одного абитуриента
"Можно петь, танцевать, участвовать в иностранных клубах, организовывать спортивные и бизнес-мероприятия", – перечисляет студент того же факультета.

По его словам, чуть ли не каждый день организуются различные мероприятия. "Из глобальных: "Плехановский бал", "Мисс/мистер РЭУ", "Кубок ректора". Приглашаются известные личности. "В этом году довелось попасть на встречи с австралийским меценатом и писателем Ником Вуйчичем, мэром Москвы Сергеем Собяниным, бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем и музыкантом Бастой", – отмечает он.

Официальный комментарий

Прокомментировать "сливы" студентов мы попросили проректора по учебно-методической работе РЭУ им. Г.В. Плеханова Петра Карасева:

– За последние несколько лет университет действительно изменился: студенты, сотрудники и гости в восторге от нашего кампуса. Многие выпускники, оказываясь в вузе на мероприятиях или по делам, с трудом его узнают. Естественно, предстоит еще много работы. Так, мы приступили к реализации проекта строительства smart-корпуса. Это не только самый современный учебно-лабораторный комплекс, цифровая система управления университетом, единая цифровая образовательная среда, но и "умные" гардероб, кафе, спортзал. В проектировании участвовала группа студентов-активистов.

Комментируя ситуацию с очередями в общественных местах, могу заверить, что если они возникают, реагируем оперативно. Кто подавал документы в РЭУ, знают, как хорошо у нас организована приемная комиссия. Сотрудники вплоть до декана и проректора доброжелательны и открыты к личному общению. Эту открытость стараемся поддерживать и со студентами.

Само собой, помимо качественных образовательных программ, большинство из которых имеют не только профессионально-общественную (не говоря уже о государственной), но и международную аккредитацию, предоставляем студентам реализовать свои способности в общественной, спортивной, творческой и научной деятельности. А ребятам с интересными идеями предлагаем индивидуальные и групповые проекты. Например, по информатизации внутривузовских процессов, развитию его инфраструктуры, коммерциализации научных разработок. И всегда рады засчитать результаты выполнения этих проектов в виде зачета, экзамена, курсовой работы.

И все же хотелось бы посоветовать абитуриентам для формирования полноценной картины об учебном заведении использовать не только отзывы в соцсетях, но и наши дни открытых дверей, многочисленные профориентационные мероприятия, которые позволят все увидеть и оценить своими глазами.

Обзор "сливов" подготовлен по материалам портала "Типичный абитуриент".

Комментировать
Навигатор абитуриента
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена