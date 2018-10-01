Многие абитуриенты считают анонимный отзыв ("слив") студентов об alma mater самым достоверным источником знаний о вузе. Такие "сливы", по мнению экспертов, позволяют также и самому университету точнее выстроить свою текущую политику и практику. Предлагаем обзор "сливов", оставленных пользователями сайта "Типичный абитуриент" (обновляется несколько раз в течение года), от студентов Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова – первого российского вуза, удостоенного четырех звезд из пяти возможных в рейтинге QS Stars University Rating.

Среди отзывов о вузе 74% положительных, 24% отрицательных и 3% нейтральных. В рейтинге сайта он занимает пятую строчку с 46 баллами после НИЯУ МИФИ, МГИМО, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

Судя по отзывам, студенты ценят то, что вуз расположен в центре города, в пяти минутах пешком от метро. Все корпуса сосредоточены по одному адресу и примыкают друг к другу – никуда не нужно ездить. Студенты отмечают чистоту, хорошо оснащенные светлые и просторные аудитории после капитального ремонта.

Преподаватели требовательные. Многие учащиеся признаются, что учиться крайне сложно. Приходится посещать вуз шесть раз в неделю, много задают. Но если что-то непонятно, всегда можно подойти после "пары" к педагогу с вопросами. Организованы приемные часы.

В вузе действует балльно-рейтинговая система оценки знаний. Она предусматривает принцип суммирования лучших результатов. При освоении предмета можно набрать не более 100 баллов. Так, посещение оценивается в 20 баллов, столько же начисляется за творческий рейтинг (подготовку докладов, активность на семинарах) и так далее.

Эта система применима абсолютно ко всем студентам и дисциплинам. Кто-то ею доволен, кто-то — нет. Авторы "сливов" в основном одобряют данную модель, признавая, что она позволяет адекватно оценить знания. Хотя многое зависит от личности преподавателя, считают они. Хороший профессор в их представлении тот, кто хорошо отвечает на вопросы, знает свое дело, интересно ведет семинары.

Покорением вершин знаний жизнь студента РЭУ не исчерпывается. В университете огромное количество секций, активный студсовет. Есть и бассейн, где для студентов очень хорошие скидки. Можно выбрать спортивный зал: для пилатеса, тренажерный, бойцовский, а также бильярд. Есть своя парикмахерская и маникюрный салон.

Вместе с тем студентка факультета менеджмента отмечает, что в разгар учебного года "дикие очереди будут ждать вас везде: в столовых и вендинговых автоматах (которых, казалось бы, куча), туалетах, библиотеке и даже просто в проходах между корпусами".

"Можно петь, танцевать, участвовать в иностранных клубах, организовывать спортивные и бизнес-мероприятия", – перечисляет студент того же факультета.

По его словам, чуть ли не каждый день организуются различные мероприятия. "Из глобальных: "Плехановский бал", "Мисс/мистер РЭУ", "Кубок ректора". Приглашаются известные личности. "В этом году довелось попасть на встречи с австралийским меценатом и писателем Ником Вуйчичем, мэром Москвы Сергеем Собяниным, бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем и музыкантом Бастой", – отмечает он.

Официальный комментарий

Прокомментировать "сливы" студентов мы попросили проректора по учебно-методической работе РЭУ им. Г.В. Плеханова Петра Карасева:

– За последние несколько лет университет действительно изменился: студенты, сотрудники и гости в восторге от нашего кампуса. Многие выпускники, оказываясь в вузе на мероприятиях или по делам, с трудом его узнают. Естественно, предстоит еще много работы. Так, мы приступили к реализации проекта строительства smart-корпуса. Это не только самый современный учебно-лабораторный комплекс, цифровая система управления университетом, единая цифровая образовательная среда, но и "умные" гардероб, кафе, спортзал. В проектировании участвовала группа студентов-активистов.

Комментируя ситуацию с очередями в общественных местах, могу заверить, что если они возникают, реагируем оперативно. Кто подавал документы в РЭУ, знают, как хорошо у нас организована приемная комиссия. Сотрудники вплоть до декана и проректора доброжелательны и открыты к личному общению. Эту открытость стараемся поддерживать и со студентами.

Само собой, помимо качественных образовательных программ, большинство из которых имеют не только профессионально-общественную (не говоря уже о государственной), но и международную аккредитацию, предоставляем студентам реализовать свои способности в общественной, спортивной, творческой и научной деятельности. А ребятам с интересными идеями предлагаем индивидуальные и групповые проекты. Например, по информатизации внутривузовских процессов, развитию его инфраструктуры, коммерциализации научных разработок. И всегда рады засчитать результаты выполнения этих проектов в виде зачета, экзамена, курсовой работы.

И все же хотелось бы посоветовать абитуриентам для формирования полноценной картины об учебном заведении использовать не только отзывы в соцсетях, но и наши дни открытых дверей, многочисленные профориентационные мероприятия, которые позволят все увидеть и оценить своими глазами.

Обзор "сливов" подготовлен по материалам портала "Типичный абитуриент".