Вузы до октября разместят на своих сайтах правила приема на 2019 год

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вузы до 1 октября должны разместить на своих сайтах правила приема на 2019 год, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Согласно порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образования, российские вузы до 1 октября должны опубликовать на своих официальных сайтах правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на следующий год", — следует из релиза.

Отмечается, что вузы, в частности, должны опубликовать информацию о количестве мест для поступающих, правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, информацию о сроках проведения приема, перечень вступительных испытаний и информацию о минимальном количестве баллов ЕГЭ для поступления.

Рособрнадзор проверит полноту и своевременность публикации вузами сведений о приеме на обучение.