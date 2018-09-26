Перевела стрелки: как будущий генетик поменяла путь, не меняя цель

Стать генетиком или эмбриологом Александра Жалнина из Самары решила задолго до выпускного звонка. С головой углубилась в науку, последовательно мониторила сайты соответствующих вузов. А поступила… в НИЯУ МИФИ. О том, как будущий генетик изменила траекторию движения, не меняя пункта назначения, рассказала ее мама, преподаватель психологии Самарского филиала Московского городского педагогического университета Елена Александровна Василевская.
Ближе к старшим классам моя дочь Александра увлеклась биологией, задумала поступать на биофак. Она твердо решила связать свою жизнь с эмбриологией либо генетикой.
Тем временем уроки в школе дочь успешно совмещала с дополнительными занятиями избранной наукой. У нее появился свой научный руководитель – старший преподаватель Самарского филиала Московского городского педагогического университета Дарья Сергеевна Громова.
Под руководством высокопрофессионального наставника в течение трех месяцев Александра трудилась над собственным научно-исследовательским проектом. Ходила в Самарский университет имени Королева, вместе с куратором ставила эксперименты, изучала научную периодику.
Отправили результаты своего исследования на заочный тур. Прошли и получили приглашение в Москву.
В НИЯУ МИФИ познакомились с директором Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Ириной Николаевной Завестовской. Изложили ситуацию: девочка не мыслит себя вне биологии. Конечно, в МИФИ можно пойти на биофизику. Но сдавать физику как предмет ЕГЭ нам уже поздно, заявку не примут в школе – на дворе февраль.
Но профессор нас успокоила. Сказала, что приехала из Обнинска, одной из площадок университета, где ведутся разработки в области биотехнологии. Для нас провели впечатляющую экскурсию, показали современные научные лаборатории, рассказали, чем занимаются студенты, выпускники.
И вот настала выпускная пора. Девушка получила красный аттестат. На всякий случай подали документы в Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, СПбГУ, Самарский филиал МГПУ. Во всех трех случаях – на биологию. Но ставку сделали на НИЯУ МИФИ (Обнинская площадка).
По результатам "первой волны" в МИФИ нашли ее имя под номером "восемь". Дочь выбрала инновационную биологию и теперь абсолютно счастлива.
Вторая рекомендация – веру в успех и оптимизм терять нельзя. Ни в коем случае. Но одновременно будьте готовы к неприятному сюрпризу. Проблема на этом этапе у всех одна и та же. Чем заняться, где найти себя, если не поступлю? Ее должен решить каждый абитуриент.
Мы с Александрой еще на старте вступительной кампании договорились: если не поступает никуда, начинать будем с пробирки, с самых низов. Устроится лаборантом в биологическую лабораторию – благо работодатель дал согласие.
Так что пути отступления советую планировать заблаговременно. Тогда и наступление пойдет совсем иначе.