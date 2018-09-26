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Перевела стрелки: как будущий генетик поменяла путь, не меняя цель

(обновлено: 09:04 26.09.2018)
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© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробиркеУченый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race

Стать генетиком или эмбриологом Александра Жалнина из Самары решила задолго до выпускного звонка. С головой углубилась в науку, последовательно мониторила сайты соответствующих вузов. А поступила… в НИЯУ МИФИ. О том, как будущий генетик изменила траекторию движения, не меняя пункта назначения, рассказала ее мама, преподаватель психологии Самарского филиала Московского городского педагогического университета Елена Александровна Василевская.  

Ближе к старшим классам моя дочь Александра увлеклась биологией, задумала поступать на биофак. Она твердо решила связать свою жизнь с эмбриологией либо генетикой. 

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© Из личного архива Андрея Кислицына
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Стали думать о вузе. И пришли к выводу, что через биологию (профильный факультет в вузе) путь к мечте будет немножко короче, чем через медицину. Таким образом, университеты, в составе которых имеется биологический факультет либо родственные биологии специальности, попали в зону нашего особого внимания. Начали их мониторить, перебирать варианты.    

Тем временем уроки в школе дочь успешно совмещала с дополнительными занятиями избранной наукой. У нее появился свой научный руководитель – старший преподаватель Самарского филиала Московского городского педагогического университета Дарья Сергеевна Громова. 

Под руководством высокопрофессионального наставника в течение трех месяцев Александра трудилась над собственным научно-исследовательским проектом. Ходила в Самарский университет имени Королева, вместе с куратором ставила эксперименты, изучала научную периодику. 

Где учатся победители олимпиад
© РИА Новости, Инфографика
Где учатся победители олимпиад
А однажды мы с ней узнали, что Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ежегодно объявляет конкурс для учеников девятых – одиннадцатых классов "Юниор". Проходит он в формате олимпиады с исследовательской компонентой. В его рамках предусмотрена защита научного проекта по инженерным и естественным наукам.  

Отправили результаты своего исследования на заочный тур. Прошли и получили приглашение в Москву.  

В НИЯУ МИФИ познакомились с директором Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Ириной Николаевной Завестовской. Изложили ситуацию: девочка не мыслит себя вне биологии. Конечно, в МИФИ можно пойти на биофизику. Но сдавать физику как предмет ЕГЭ нам уже поздно, заявку не примут в школе – на дворе февраль.  

Но профессор нас успокоила. Сказала, что приехала из Обнинска, одной из площадок университета, где ведутся разработки в области биотехнологии. Для нас провели впечатляющую экскурсию, показали современные научные лаборатории, рассказали, чем занимаются студенты, выпускники.  

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© РИА Новости / Валерий Мельников
Эндоскопическая камера "Ландыш", используемая для диагностики заболеваний органов пищеварения, состоит из источника питания, светодиода и цветной видеокамеры. Миниатюрный аппарат проходит желудочно-кишечный тракт за восемь часов и делает три снимка в секунду.
© РИА Новости / Валерий МельниковСнимки, сделанные капсулой, передаются на компьютер через передатчик, который крепится к поясу пациента. Специальное программное обеспечение принимает данные и интерпретирует их.Камера Ландыш
© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников
Cистема "Электронный нос" (DiagNose) проводит диагностику сердечно-сосудистых заболеваний по анализу выдыхаемого воздуха.
© РИА Новости / Валерий МельниковDiagNose выявляет ранние признаки болезни, что позволяет оперативно выбрать схему лечения.Работа системы Электронный нос
© РИА Новости / Валерий Мельников
DiagNose выявляет ранние признаки болезни, что позволяет оперативно выбрать схему лечения.
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Гамма-локатор − миниатюрный детектор, выявляющий злокачественные опухоли и метастазы. Аппарат распознает новообразования с помощью специальных препаратов, введенных пациенту и накапливающихся вокруг опухоли.
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Гамма-локатор в режиме реального времени предоставляет хирургу сведения о местоположении и распространенности злокачественного процесса, а также о положении границ тканей, подлежащих удалению.
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Гибридный масс-спектрометр позволяет проводить экспресс-анализ химического состава крови для выявления нарушений обмена веществ, а также мониторинг состояния пациента для своевременного лечения.
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Регистратор магнитных наночастиц "БиоМаг" используют для проведения быстрого и относительно дешевого иммуноанализа (выявления антител).
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Интеллектуальный комплекс "Атлант" помогает онкологу исследовать биоматериалы пациента. Система тщательно анализирует объекты благодаря электронной базе данных с изображениями опухолей и опухолеподобных объектов.
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Полученные данные позволяют значительно повысить точность постановки диагнозов.
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Тогда Александра окончательно определилась: "Будем пробовать только туда". Выбрала профиль "биотехнологии" – интегрированную дисциплину, включающую биологию, химию, математику и физику.  

И вот настала выпускная пора. Девушка получила красный аттестат. На всякий случай подали документы в Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, СПбГУ, Самарский филиал МГПУ. Во всех трех случаях – на биологию. Но ставку сделали на НИЯУ МИФИ (Обнинская площадка).  

По результатам "первой волны" в МИФИ нашли ее имя под номером "восемь". Дочь выбрала инновационную биологию и теперь абсолютно счастлива.  

Директор Лаборатории информационных технологий Владимир Кореньков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мой совет завтрашним абитуриентам – прежде всего выбирайте профессию. Свою стезю, свой интерес, а не вуз. Чтобы не получилось как у тех студентов, которые учатся, потом бросают и уходят в другую специализацию. 

Вторая рекомендация – веру в успех и оптимизм терять нельзя. Ни в коем случае. Но одновременно будьте готовы к неприятному сюрпризу. Проблема на этом этапе у всех одна и та же. Чем заняться, где найти себя, если не поступлю? Ее должен решить каждый абитуриент. 

Мы с Александрой еще на старте вступительной кампании договорились: если не поступает никуда, начинать будем с пробирки, с самых низов. Устроится лаборантом в биологическую лабораторию – благо работодатель дал согласие.  

Так что пути отступления советую планировать заблаговременно. Тогда и наступление пойдет совсем иначе. 

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